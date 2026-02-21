河内市丙午春节假期接待游客134万人次 同比增长36.3%

据河内市旅游局21日发布的统计数据显示，在2026丙午年春节9天假期（2月14日至22日，即腊月廿七至正月初六）内，首都河内预计接待游客约134万人次，同比增长36.3%。其中，国际游客约21.7万人次，大幅增长55%；国内游客约113万人次，增长33.2%。旅游收入预计达4.87万亿越盾（折合人民币12.8亿元），同比增长40.2%。



上述成果展现出首都旅游在新春伊始的显著吸引力。值得注意的是，国际客源市场结构持续扩大，主要客源市场为中国、韩国、印度、法国、英国、美国、德国、菲律宾等国。



酒店和旅游公寓的平均入住率约为66.8%，同比上升1.2%；其中4-5星级酒店细分市场的入住率超过72%。多家住宿单位表示，春节期间游客提前预订和长住情况增多。



今年春节期间河内旅游的突出亮点在于各景点和目的地的文化体验含量和互动性有所提升。各典型遗迹和文化空间组织了一系列充满传统春节氛围的活动，结合传统艺术表演、手工艺村推介和非物质文化遗产展示。

外国游客欣赏越南传统文化。图自越通社

多项运用科技的新产品投入运营，形成了独特吸引力。如升龙皇城内的“旗台记忆”3D Mapping表演；在古螺庙会试点的“数字遗迹空间与庙会”模式以及城市夜间旅游产品等，都为提升服务质量、延长游客停留时间和增加消费水平做出了贡献。



各重点旅游景点游客量显著增长。从2月14日至20日，文庙-国子监接待游客119583人次，香迹寺旅游景区接待游客76608人次，升龙皇城遗迹区接待游客49181人次，古螺遗迹区接待游客超过38800人次，河内动物园接待游客29377人次，火炉监狱遗迹接待游客24663人次。



2026丙午春节期间的强劲增长是多种因素综合作用的结果。首先是河内市及旅游行业的坚决、主动指导，提前周密部署；其次是产品日益重视体验感，并与遗产价值和首都文化特色相结合；同时，各地方、单位应用数字技术，革新庙会组织形式、售票方式、服务监管，为游客创造便利。此外，保障安全文明的旅游环境，未发生重大违规行为，巩固了游客的信心。同步高效的宣传推广工作也为传播河内形象做出了积极贡献。（完）