河内启用36块电子信息屏实时发布交通信息

自7月15日起，河内市36块可变信息电子显示屏将在主要道路和重点交通枢纽正式投入运行，实时发布交通拥堵、交通事故、局部积水、交通疏导方案、绕行路线及预警信息，帮助市民合理选择出行路线，提高交通组织效率，保障道路交通安全。

这是河内市公安局“指挥信息中心升级及交通监控、指挥调度系统建设项目”第二阶段的重要成果，旨在构建统一、现代化、开放式的智能交通系统，应用人工智能和大数据技术，落实越共中央政治局《关于推动科技发展、创新和国家数字化转型的第57号决议》精神。

据河内市公安局介绍，项目启动120天以来，各项重点建设任务基本完成。全市已安装2460台AI智能摄像机，用于交通违法查处、交通流量监测及社会治安保障；同时完成36块VMS电子信息屏、100套智能交通信号控制柜、57台服务器及配套基础设施建设，覆盖238个重点路口、主要进出城通道及市区道路。

除实时发布交通信息外，该系统还具备根据车流量自动优化信号配时、实施“绿波带”通行、利用AI预测交通拥堵风险及实时预警等功能。系统应用还拓展至社会治安和城市管理领域，通过AI图像分析技术可辅助识别打架斗殴、非法闯入、持械行为、火灾、烟雾及违规倾倒垃圾等情况，为公安机关指挥调度提供技术支撑。

河内市公安局表示，该项目还将逐步建立集中式交通大数据平台，加强与各专业管理系统数据互联互通，推动交通违法处理流程自动化，为建设数字政府、智慧城市和首都智能交通生态系统奠定基础。

项目第二阶段的完成，标志着河内市交通管理和社会治安保障现代化建设迈上新台阶，成为落实第57号决议、推动科技创新、国家数字化转型和现代数字基础设施建设的重要成果，将为市民和企业提供更加高效、便捷的公共服务。（完）