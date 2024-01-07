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武胡大使：第56届东盟外长会议传递出和平、稳定与繁荣的信息
他认为，东盟始终将合作与对话作为东盟与各合作伙伴之间关系中的主要工具。可以说，这些原则也成为了各合作伙伴与东盟商谈时的一种习惯。 另一方面，东盟也意识到，各方对任何问题的观点和解决方案总会存在分歧，但这些分歧都可以在尊重国际法基础上通过对话得到解决的。
武胡大使指出，东亚峰会（EAS）、东盟地区论坛（ARF）等由东盟成立的各种机制各有作用和特色，但都寻求通过树立信任、对话、合作和相应措施避免分歧升级为冲突。
会上，东盟所有合作伙伴均强调尊重东盟及其在地区进程中的核心作用。各伙伴国外长在讲话中一方面重申对地区发展、对话与合作的承诺，另一方面提出协助东盟共同体建设的倡议和承诺。如韩国承诺将对东盟-韩国发展基金的捐款从1600万美元增至3200万美元，未来也向东盟提供额外两亿美元用于开展具体合作项目。
会议期间，各国还提及了东海紧张局势、朝鲜半岛核问题、缅甸局势等地区热点问题。其中各国均重视对话与合作文化，强调决心配合促进共同利益和谐，寻找共同点并尽量避免分歧和冲突。
关于东海问题，各国均对《东海行为准则》（COC）制定工作所取得的进步给予认可，并认为这是一个可喜的信号，在此基础上树立互信，促进预防性外交，协调各种关系和利益，确保地区和平与稳定等。
武胡表示，由越南外交部长裴青山率领的越南代表团出席本届会议肩负重任，特别是充分落实党和国家在越共十三大后明确的外交政策；传递出越南更加积极主动且负责任地参与东盟活动，希望东盟不断发展并成为维护东南亚，甚至亚洲和印度洋-太平洋地区和平与稳定的核心力量的信息。
他强调，越南在第56届东盟外长会议及相关会议期间所做出的贡献是促进团结，强调东盟对成功建设东盟共同体、确保东盟在地区所有进程中发挥核心作用的高度决心；特别是展现出与世界上所有国家保持合作与友好往来的越南形象。（完）