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架起友谊之桥 共续越柬情谊

越柬友好协会的“育友谊之苗”项目自2012年启动以来，共有100个越南组织和个人资助近500名柬埔寨大学生，为搭建两国人民之间可持续且长久的友谊桥梁做出贡献。 胡志明市经济大学研究生吞·本恒（Thon Bunheng）透露，他是获得越南政府奖学金的柬埔寨大学生之一。他强调，“我们有机会学越南语，了解越南历史文化、风俗习惯，获得专业知识，从而能与越南朋友进行交流。这对我的生活具有重大意义。特别是，深入了解历史之后，我永远铭记历代领导在培育两个民族国际团结友谊所做出的丰功伟绩并为此感到更加骄傲。特别是，历史已对越南军队和人民与柬埔寨并肩同行作斗争，帮助柬埔寨争取独立和自由，建设如今繁荣和美丽的柬埔寨国家给予了充分的认可。”

吞·本恒说，除了获得“干父母”在物质和住宿方面的支持之外，他还得到精神上的支持。这让他感觉就像有亲身父母在身边一行，从而能够安心学习。他强调，回国之后一定会努力工作，积极培育两国之间的团结友谊。

越柬友好协会中央委员会委员阮功中目前资助胡志明市医药大学两名柬埔寨留学生。他说，通过照顾柬埔寨大学生，他希望为向柬埔寨青年一代教育两个民族传统友谊做出贡献，从而厚植越柬友谊之树。

越柬友好协会主席阮氏清透露，“育友谊之苗”工作继续得到各级协会、会员和柬埔寨大学生的积极参与。“育友谊之苗”项目开展10年后已助力增进两个民族友谊。越柬友好协会将继续制定下一任期工作计划。2023年，该会承诺资助200名柬埔寨学生赴越学习等。

越柬友好协会副主席黎俊卿指出，“育友谊之苗”项目是在越柬教育培训、人力资源发展等各个领域团结友谊、全面合作关系强劲发展的背景下启动的。该项目同越南党和国家携手为柬埔寨留学生提供更良好学习的条件，让他们完成学业回国后成为重要的人力资源，积极参与柬埔寨国家建设和发展事业，为两个民族和两国人民搭建长期友谊桥梁；从而为推动越柬睦邻友好、传统友谊、全面合作、长久稳定关系继续走深走实做出贡献等。（完）

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