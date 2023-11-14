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架起友谊之桥 共续越柬情谊
吞·本恒说，除了获得“干父母”在物质和住宿方面的支持之外，他还得到精神上的支持。这让他感觉就像有亲身父母在身边一行，从而能够安心学习。他强调，回国之后一定会努力工作，积极培育两国之间的团结友谊。
越柬友好协会中央委员会委员阮功中目前资助胡志明市医药大学两名柬埔寨留学生。他说，通过照顾柬埔寨大学生，他希望为向柬埔寨青年一代教育两个民族传统友谊做出贡献，从而厚植越柬友谊之树。
越柬友好协会主席阮氏清透露，“育友谊之苗”工作继续得到各级协会、会员和柬埔寨大学生的积极参与。“育友谊之苗”项目开展10年后已助力增进两个民族友谊。越柬友好协会将继续制定下一任期工作计划。2023年，该会承诺资助200名柬埔寨学生赴越学习等。
越柬友好协会副主席黎俊卿指出，“育友谊之苗”项目是在越柬教育培训、人力资源发展等各个领域团结友谊、全面合作关系强劲发展的背景下启动的。该项目同越南党和国家携手为柬埔寨留学生提供更良好学习的条件，让他们完成学业回国后成为重要的人力资源，积极参与柬埔寨国家建设和发展事业，为两个民族和两国人民搭建长期友谊桥梁；从而为推动越柬睦邻友好、传统友谊、全面合作、长久稳定关系继续走深走实做出贡献等。（完）