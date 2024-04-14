期待海外侨胞将掀起投资越南房地产市场热潮

2024年1月，越南国会通过了《土地法》（修订案），规范土地所有权制度、代表全体人民对土地的所有权和统一管理的国家的权力和责任、土地管理与使用制度和土地使用者公民对越南境内土地的权利和义务。

2025年1月1日《土地法》生效后，随着规定允许居住在国外的越南人在越南拥有与土地使用权相关的住房，国内外舆论认为将掀起海外越南侨胞投资越南房地产的热潮，促进国内房地产市场更加透明、稳定发展。

英国越南人协会（VAUK）临时执行委员会副主席阮明德先生在接受越通社驻英国记者采访时表示，此次对《土地法》进行修改是法律进展的重要一步，影响海外越南侨胞，特别是旅居英国的越南侨胞的生活和商业的许多方面。阮明德先生认为，修改《土地法》将有助于保护海外越南侨胞投资者和业主的合法权益，使房地产市场更加透明和稳定。

此外，阮明德先生还指出，越南房地产市场对海外越南人来说具有巨大的投资潜力。事实上，海外越南人在越南购买房产的需求非常大，特别是对海外第一代或第二代越南人来说，当在国外生活和经济稳定时，他们中的大多数人退休后都想回到越南祖国家乡。阮明德先生表示，越南是发展中国家、新兴市场，对投资尤其是土地领域的投资具有吸引力。

阮明德先生表示，此次《土地法》修改不仅是为海外越南侨胞在越南投资、生活创造更有利条件的政策，而且体现了越南党和国家关于“海外越南人是越南民族不可分割的组成部分和资源”的一贯主张。（完）