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有关奠边府大捷资料图片展展示胡伯伯感人至深的实物
其中有他老人家曾经在抗法战争时期使用的一顶帽子、一双鞋和一件棉衣。
还有胡伯伯于1952年向供应局（现为后勤总局）主任陈登宁寄的一封信，其充分反映胡伯伯平易近人的领导风格、始终为人民着想。
这些资料图片和实物充分肯定胡志明主席在引领越南民族走过抗法战争的艰苦直到奠边府大捷等所扮演的重要角色。
俄罗斯驻越大使馆第二书记 Roman Nilov：“对于俄罗斯来说，奠边府战役是一个特别重要的战役，因为其标志着解放的开始，不仅是越南人民获得解放，也是世界上许多被压迫民族也得到了解放，同时还标志着一个漫长历程的开端，标志着世界殖民主义的结束。”
该展共分为3个展区：‘前往奠边府之路’、‘奠边府-战略性的决战’、‘奠边豪气’。通过该展所展示的资料和实物，参观者可感受到越南人民军的成长。从1944年12月22日新成立时只有34名战士和简陋的武器，在党和胡志明主席的英明领导下，越南军队已不断发展壮大、越战越勇，而1954年奠边府大捷就是越南人民军赢取成功的巅峰。
胡志明博物馆副经理 范氏清梅：“来到博物馆，公众有机会欣赏有关胡志明主席的资料图片和实物，其中包括许多关于越南人民抗法斗争的感人故事的珍贵物品。通过该资料图片展，公众将更加了解抗击外来侵略和捍卫国家独立等的漫长斗争，从而鼓励全国人民继续为建国卫国事业做出积极贡献，正如胡主席生前所期待的。”
这些资料图片和实物背后的历史故事有助于唤起年轻一代爱国精神、革命英雄主义以及当年奠边府战役的决战意志，进而为建国卫国事业做出积极贡献。
按计划，该资料图片展延长至今年10月。（完）