春节花卉盆景市场：购买力上升，价格稳定

随着2026年丙午马年春节的脚步日益临近，全国各地许多专业产区的花卉盆景生产与交易氛围日益活跃。农民因作物长势良好、品相美观、购买力逐步提升且售价基本稳定而感到欣喜。



在海防市青河盆景金桔种植区，越近春节越显热闹，购买力逐渐增强。据园主介绍，今年春节金桔品相好、果实多，售价与去年春节相当。



青河金桔以植株健壮、果实均匀、观赏期长、春节装饰可达三个月以上等优点而闻名。青河县吏舍二乡农户阮文贵的金桔园今年约有400株用于春节销售。阮文贵表示，青河金桔的优点是观赏持久、果实新鲜、色泽自然亮丽、不易脱落，消费者可放心其果实质量。

从腊月初开始，阮文贵的金桔园已有客户联系订购。距离春节约两周时，园中约三分之二的金桔已“名花有主”。

阮文贵的金桔园。图自越通社

据悉，如今，青河盆景金桔已成为当地居民年底的主要收入来源，利润远超水稻种植。迎合消费者春节喜好的盆景金桔种植业，正助力青河乡的农业经济结构调整。



青河乡人民委员会副主席武氏好表示，青河农民既积极学习养护技术，又主动调研市场，在销售方面掌握主动权。如阮文贵一家，为刺激消费，今年他为附近客户提供免费运输服务。



关于未来发展方向，青河乡领导透露，该乡将继续稳定金桔种植面积，并指导专业机构注重向农户提供技术养护指导，推广品牌，使盆景金桔为当地居民带来持续稳定的高收入。



另一方面，临近春节之际，永隆省隆德坊两个花卉种植专业村正忙于生产与交易，服务春节市场。村里适时盛开的美丽花卉备受青睐，已被商贩和省内外居民提前订购。



约一周以来，购买力显著上升，预计村里近50%的花卉已被商贩预订。许多花圃的种植花卉几乎被商贩订购一空。（完）