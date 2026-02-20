春节期间老街省成为游客具有吸引力的目的地

在2026丙午年春节假期期间，老街省接待了数十万名游客前往沙坝、大湾（Tả Van）、北河、伊子、秀丽、木江界等充满西北文化特色的著名景点。这些地方凭借浓郁的山林美食和迷人的自然风光留住了游客的脚步。新春之际，游客选择老街不仅是为了疗养，更是为了沉浸在高地地区独特的春节氛围中。



村落旅游备受青睐



拥有清新自然环境和鲜明民族文化特色的宁静村落，如大湾、大坪或伊子，是游客春节假期的理想选择。此时，大湾的村庄美如画卷，天气寒凉宜人，伴有丝丝春雨，绝美的徒步（Trekking）路线已成为游客体验的绝佳去处。



来自法国的夏洛特（Charlotte）女士与朋友在大湾热依族村度过了近一周的假期。她分享道：“我想体验高地少数民族的传统春节，感觉非常有趣，这与我在大城市的感受完全不同。了解并体验当地活动、深入感受这里的文化与人民是我的爱好。”



|走在大湾的道路上，随处可见成群结队的游客在徒步并了解当地的土锦织物。不仅是外国游客，通过徒步探索村落文化的趋势也正受到许多越南游客的喜爱。来自河内的陶俊英先生表示：“我在这里待了两天，体验非常丰富，比如徒步、洗红瑶族的药草浴、品尝民族美食等。这次旅行给我和家人留下了非常好的印象。”



为了增加游客的体验感，除了餐饮和住宿服务外，一些场所还组织了织布、绘蜂蜡、刺绣土锦等活动。这些独特的传统手工艺帮助游客进一步了解高地文化与民情。



客房预订率高达95%



据老街省文化体育与旅游厅统计，截至2026年2月19日（即农历正月初三），老街省预计接待游客25万人次，其中跨国游客约2.3万人次。仅沙坝坊预计接待约7.16万人次，占全省游客总量的较大比重。

翠绿稻香季中宁静的大湾村庄。 图片来源：越通社

全省旅游总收入预计达7000亿越南盾；全省平均客房入住率约达70-80%。沙坝坊持续肯定其吸引力，总收入预计达4590亿越南盾，客房入住率波动在90-95%之间。



此间，沙坝坊组织了多项独特的文化旅游活动，以满足民众的迎春需求并吸引游客参观体验。



2月19日，数千名各地游客选择番西邦峰（Fansipan）作为春节的目的地，在2026年“开启天门”春季盛会的框架内寻找宁静并体验一系列独特的本土节庆活动。



此外，还有从2月19日至21日举行的“祈福节”（Gau Tao Festival），拉开了春季系列庆典的序幕。活动包括独特的竖立“幡杆”仪式和庄严的祈求五谷丰登的祭拜仪式，以及蒙眼捉鸭、走高跷、爬油杆、拔河、投罐等特色民间游戏。



沙坝还同步在2月19日至3月1日期间举行艺术表演节目；在咸龙山国家名胜古迹举办节日活动；并在2月19日至22日期间展示民族艺术、体验民间游戏、展示美食展位和传统产品，以及设置春季特色造景供游客打卡拍照。



值得特别关注的是，在老街国际口岸，出入境检查工作组织严密、顺畅，确保了安全与稳定，为旅游活动创造了便利条件。



据老街省文化体育与旅游厅称，出入境人数保持在高位，其中出境活动占较大比重，主要是越南和中国公民。边境地区的往来活动异常活跃，涉及数万人次，反映了贸易、旅游和探亲需求的稳定且具有常态化趋势。（完）