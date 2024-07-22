旅居俄罗斯越南侨胞和俄罗斯友人缅怀阮富仲总书记

旅俄越南人协会会长杜春黄先生在接受越通社驻俄罗斯记者采访时表示，旅居俄罗斯越南侨胞感到十分的悲痛和损失，所有旅俄越南人都认为这是国家和每个越南人的巨大损失，无论是在国内还是海外越南人。



杜春黄先生表示，阮富仲总书记是越南革命前辈、民族英雄的当之无愧的接班人，他为国家和民族奉献了一生，为建设越南独立、自由和繁荣作出了贡献。海外越南人都清楚地看到，在以阮富仲总书记为首的党的领导下，越南国家在经济和外交方面都取得了显著成就，其有助于提高海外越南人的地位，为海外越南侨胞稳定生活、长期经商创造条件。



旅俄越南人协会常务副会长、莫斯科铁道大学讲师陈富顺先生表白，他荣幸曾四次与阮富仲总书记会面和握手，现在其已经成为无价回忆。陈富顺先生强调，正是道德榜样和为国家、为人民奉献一生的精神，使阮富仲总书记得到了人民的绝对信任。阮富仲总书记的逝世是越南人民、旅俄越南人和俄罗斯朋友的巨大损失。



旅俄越南人范青春女士回忆起旅居俄罗斯越南人两次欢迎阮富仲总书记来访的情景，她表示，虽然访问日程很忙，但阮富仲总书记总是抽出时间会见旅居俄罗斯越南人，询问大家的生活情况。范青春女士表示，朴素、谦虚是大家需要向阮富仲总书记学习的。



俄罗斯联邦“传统与友谊”基金会主任，科学家阮国雄先生高度赞赏阮富仲总书记的理论著作，典型的是阮富仲总书记的《社会主义和越南走向社会主义道路的理论与实践若干问题》著作，其具有根本性和高度话题性。缅怀党的最高领导人，阮国雄先生始终牢记阮富仲总书记的嘱咐：无论去哪里、做什么，每个人都必须记住自己是越南人，如何做越南人，让国际朋友尊重越南人和越南“S形”国家。



连日来，俄罗斯朋友也向旅居俄罗斯越南人社群致以慰问。苏联和平基金会董事会成员、苏联援越委员会成员维克多·彼得罗夫（Viktor Petrov）先生在阮富仲总书记去世后，深感他热爱的越南国家和越南人民正在经历的痛苦。



像维克多·彼得罗夫先生这样的所有越南的苏联朋友都希望看到一个发达、繁荣、富饶、美丽的越南，并永远是俄罗斯人民的真诚和忠诚的朋友。 （完）