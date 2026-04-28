新疆旅游推广活动助力越中旅游合作

中国驻越南大使馆参赞邢久强表示，越中两国关系密切，文化和旅游交流是增进两国人民相互了解和深化友谊的重要桥梁。该活动是落实“2026-2027越中旅游合作年”的活动之一，为越南人民增进对中国特别是新疆的了解创造了机会，同时拓展了双方旅游合作的可能性。

越南国家旅游局副局长阮氏花梅表示，在2011-2020年、2024-2025年阶段，特别是2025年，中国一直是越南旅游业最大的客源市场。越南同时也跻身中国前五大外国客源市场，有年份赴中国越南游客人数超过800万人次。越南拥有超过1亿人口，中国拥有超过14亿人口，两国旅游发展空间仍然巨大，需要继续推动以有效落实《2026-2027年越中旅游合作联合声明》。



每年，越南在中国各大城市举办多项旅游推介活动。2026年，越南国家旅游局预计在中国举办3场旅游促进活动，而中方也经常在越南举办文化、旅游推广活动。

在两国在航空连接和签证方面出台诸多便利政策的背景下，两国之间的游客量有望继续增长。阮氏花梅希望双方旅游企业加强合作，开发新的旅游产品，满足游客多样化的需求。



河内中国文化中心主任张德山表示，越南是中国旅游的重要市场。新疆是一片拥有雪山、草原、沙漠、绿洲等多样化景观以及许多与“丝绸之路”相关的遗迹的土地，具有与越南发展旅游合作的潜力。



据航空旅游股份公司（Avitour）总经理阮忠军介绍，得益于直飞航班和宽松的签证政策，近年来越中旅游连接更加便利。然而，由于距离遥远、旅游团费用仍较高，越南游客到访新疆的数量仍然有限。加强文化交流和旅游刺激，有望推动开发更多合适的旅游线路，促进越中双向旅游的发展。（完）