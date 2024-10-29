数字技术引领西原地区农业转型

西原地区在土地、气候和土壤条件等方面都具有优势，适合发展规模大、现代化的农业产业，面向建设农业经济。近年来，西原地区各省纷纷探索智能农业模式，数字技术的先进成果逐渐渗透到本地区各个生产和经营活动中，逐步形成完整的数字农业生态系统，助推实现农业可持续发展。

如果以前大部分农民们都是靠多年务农经验吃饭，那么现在只凭一把小小的手机就可以解决许多问题。得乐省克容帕县亚勇乡的黎文城先生通过手机安装相关应用程序，便可以实时获取土壤湿度、环境温度、pH值等信息，便于他调整栽培和护理工作。

得乐省克容帕县亚勇乡乡民黎文城：“科技的运用让农务变得简单多了。我们可以及时了解土壤缺乏的养分，该施用哪种肥料，以及是否需要灌水。”

数字技术的应用不仅限于农业生产，还扩展到产品的销售与推广。在嘉莱省举办的一处“一乡一品”展销会上，每件产品都贴有追溯码标签。消费者只需扫描二维码，即可获取产品的详细信息，包括假冒风险警告和过期提醒。

得乐省邦美蜀市市民 张国庆：“扫一下产品追溯码，就能获得所有相关信息，确保我们购买的是真品。”

嘉莱农业合作社经理 陈林芳心：“可追溯系统不仅提升了我们合作社产品的信誉，还增强了产品的透明度，让消费者放心购物。”

目前，西原地区的一些省份已试点运用农业信息管理系统，不仅助力实现无纸化办公，还大幅节省时间，帮助农民通过手机获取农业信息。这也是职能机构对农业进行总体管理的有效工具，通过集成共享数据库，为其他数据应用的有效利用提供了便利等提供便利。

VNPT总公司嘉莱省分公司经理同国越：“农业领域信息管理系统大大改善了工作环境，推动实现文书档案数字化，使得数据更加透明和清晰。”

随着电子商务的快速发展，各地特色农产品通过电商平台,不再局限于本地市场，而可远销国内外各市场，推动地区从“农业生产”向“农业经济”转型。这一系列数字化改革，不仅提升了农业效率，也为农民开辟了更广阔的市场前景。（完）