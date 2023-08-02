政府总理范明政：在一切为了国家和民族利益的精神上推进国际融入进程

8月2日上午，政府总理、“越共中央政治局于2013年4月1日颁布关于融入国际的第22号决议实施情况总结”提案起草工作指导委员会（以下简称指导委员会）主任范明政主持召开指导委员会第一次会议。会议以线上和线下相结合方式举行，政府会议主会场与全国63个省市视频连线。

范明政总理在会议开场致辞中强调，为开展落实第22号决议，从2013年至今，越南与7个国家的关系已提升至战略伙伴关系或全面战略伙伴关系，与7国的关系提升至全面伙伴关系，有助于形成与包括各大国在内的33个国家战略伙伴和全面伙伴网络；正式参加维和行动，深入加入各项自贸协定和新一代贸易、高标准的贸易协定，如《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《越南-欧盟自由贸易协定》，有助于巩固和加强利于国家发展的便利对外局面。

会议上，与会代表将听取10年来第22号决议实施工作取得的结果、存在不足和吸取的经验教训。与会代表将对决议原有价值的内涵、需补充和发展以满足实践是新要求的内容进行讨论和分析。各部门和地方领导提出提高新形势下融入国际的主张、定向、任务和措施，尤其是具有突破性的措施。

范明政总理在发表总结讲话时认为，第22号决议实施10年来，发展质量和数量得到提升，国家的政治潜力和地位也得到提升，国际关系扩大，国家面貌发生积极变化，GDP比10年前增长近一倍。

范明政在指出实施第22号决议过程中所取得的成果时也指出存在的不足，认为，融入国际余地仍较大，在分析取得的成就和存在的基础上，范明政已从中吸取了5个经验教训：

一、融入国际具有战略意义，真正是全面、整个政治系统的事业，其中人民和企业为中心、主体、资源和动力。

二、融入国际过程机遇与挑战并行，是艰难和敏感，但不能不做的问题。

三、开展融入国际过程中需解决好独立、自主之间的关系和深入、全面和有效地融入国际，最大限度发挥内力，争取外力，其中内力是基本、具有决定性和长期性，外力是重要和突破口。

四、将融入国际视为革新和发展的重要动力之一。

五、将融入国际过程与提高国家自主能力、竞争力、抵御能力和对外部动荡的适应能力工作相结合。

范明政总理认为，需把握国际情况和国内发展需求，从实践出发，尊重实践，以实践为准绳；敏捷、主动、及时地，以敢想敢做、采取强有力行动的思维，“以不变应万变”和本着一切为了国家和民族利益的精神开展融入国际工作。

范明政总理认为，新背景和新实践已对开展融入国际工作提出新要求和任务，因此范明政总理已指出一些定向，让指导委员会继续研究、补充和完善提案并提请中央政治局审议。

范明政总理要求，融入国际工作需紧跟和有效服务社会主义民主制度、社会主义法治国家、社会主义定向市场经济体制等建设主张和路线。

与此同时实施独立自主、多样化、多边化，成为国际社会好朋友、可信赖伙伴和国际社会负责任一员的对外路线；将独立自主经济建设与积极主动深度、实质性和有效融入国际相结合；让国际融入真正成为维护和平稳定环境、推动国家快速和可持续发展的强大动力。

范明政总理表示，为了加快总结工作进度，指导委员会和编辑小组集中尽早确定总结提案的最后成果，就是当好中央政治局的参谋助手，出台关于新形势下融入国际工作的指导文件。

范明政总理表示，第22号决议实施10年总结工作是核心工作之一，需尽快和实质性地进行，从而提出进一步提高融入国际工作的方向和措施，为今后国家经济社会发展工作做出切实贡献。（完）