29日，正在南中部各省开展调研的越南政府总理范明政已走进东部北南高速公路各子项目施工现场，走访慰问施工现场工作人员，同时指导处理各障碍，推动庆和、富安和平定等省份高速公路项目顺利实施。

范明政一行已检查东部北南高速公路项目各子项目：云风-芽庄、志盛-云风、怀仁-归仁等施工情况，同时视察庆和-邦美蜀高速公路施工情况。

在各子项目施工现场，范明政对工人、工程师和劳动者等的劳动精神给予表彰，建议各单位继续集中各种资源，加快施工进度，确保项目进度、质量、技术、美术、劳动安全和环保。

与此同时加强检查、监督和及时奖励工作，打击腐败和消极现象；确保劳动者和项目区居民的生活。

东部北南高速公路云风-芽庄段全长83.35公里，经庆和省4个县市，投资总额11.808万亿越盾，于2023年1月开工，预计将于2025年12月竣工。

据交通运输部的报告，目前项目征地拆迁补偿安置工作已基本完成。建材基本满足施工需求。

范明政要求交通运输部大力指导各单位，争取便利天气，集中施工，缩短施工期。庆和省尽快完成征地拆迁工作，确保搬迁群众生活稳定。

*庆和-邦美蜀段第一期工程全场117.5公里，经庆和和得乐两省，其中庆和省段32.7公里，得乐省段84.8公里。项目包括三个子项目，预计将于2026年全线完成并于2027年同步投入使用。

目前各子项目征地拆迁工作完成72-98%。

范明政在走访慰问现场施工人员并向他们送去慰问品时表示，这条高速公路连接西原和南中部两个地区，具有重要意义。工程提前完成将为两个地区发展创造便利条件。

*志盛-云风段子项目长48.05公里，经过富安省5个县市，投资总额10.733万亿越盾，从2023年1月开工，预计将于2025年12月完成。目前项目征地拆迁工作基本完成并已向施工单位移交净地99.9%。

*怀仁—归仁高速公路全场70.1公里，经平定省6个县市，投资总额12.4万亿越盾，于2020年1月1日开工，预计将于2025年9月30日完工。

目前项目征地拆迁补偿工作已完成。该省已兴建24个安置区，582户家庭将入住。

范明政要求有关单位一道努力，力争到2025年4月30日，最迟于2025年6月30日完成该项目，为在2025年胡志明市至广义高速公路全线通车做出努力。

从谅山省友谊口岸至金瓯省南根镇得北南高速公路全线规划全长2060公里。目前已经完成并投入使用1226公里。北南高速公路前线还有4路段在展开，全程838公里。

除了北南高速公路外，全国已经、正在和将展开其他从北到南跨区域高速公路，力争实现到2025年全国高速公路里程达3000公里，到2030年达5000公里的目标。（完）