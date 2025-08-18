政府总理范明政出席“安子–永严–昆山劫泊”世界文化遗产普世价值公布仪式

8月17日晚， “安子-永严–昆山劫泊”遗迹与名胜群普世价值公布仪式在广宁省安子历史遗迹与名胜区举行。政府总理范明政出席仪式。



在仪式上，政府总理范明政强调，该遗址群被联合国教科文组织列入《世界文化遗产名录》，不仅是三省、市的自豪，也是对竹林禅宗在形成越南民族精神与本色方面独特价值的褒奖。



范明政提出了许多关于保护和弘扬遗产价值的重要要求和解决方案。范明政强调，必须完善国家和地方层面的法律框架，以保护跨省遗产。同时，范明政要求明确规定管理机构和社区在协同保护中的角色与责任。



范明政还要求制定一项由各部委、行业和地方共同参与、由广宁省牵头的综合管理计划。该计划需全面识别各种风险，提出应对灾害与风险的方案，并制定有效的游客管理措施。



范明政强调，“每一位公民都将是传播文化的‘大使’，继续向国际友人，特别是在数字平台上宣传、推广这一重要遗址群的独特形象，同时强调人民既是中心，也是遗产发展过程中的主体。”

特别文艺演出《安子之音——千年遗产》再现了陈仁宗皇帝的人生旅程。他在完成了一位明君的使命后，选择在安子出家，开创了竹林禅宗，以“居尘乐道”的哲理，传播和解、和平、和合的价值。



广宁省人民委员会主席范德印代表三地发表讲话承诺将高度发扬责任精神，紧密、同步协作，依照法律规定和《保护世界文化和自然遗产公约》来管理遗产。各地方将确保完整保护遗产价值，同时在可持续发展背景下发挥创造性并实现协调。



怀着无比自豪与重大责任的广宁省、北宁省和海防市坚信，安子—永严—昆山—劫泊遗迹与名胜群将继续熠熠生辉，不仅是越南的文化与精神象征，更是一个富有吸引力的目的地，一个唤醒和平、人文与智慧价值的地方。



在仪式上，联合国教科文组织驻越南首席代表乔纳森·华莱士·贝克（Jonathan Wallace Baker）发表讲话，强调安子的普世价值，特别在于它不仅代表越南的精神，也代表越南的民族本色。这里是竹林禅宗的发源地，体现了通过结合佛教与精神文化价值来形成民族本色的方式。（完）