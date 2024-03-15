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政府总理范明政会见日越友好议员联盟特别顾问武部勤
范明政评价说，第九届越日文化节是越日全面战略伙伴关系第一年的首个较具规模的文化交流活动；祝贺在3月9日至10日两天内，该节已吸引越南多维领导的参加和关注，吸引参加人数近40万，有助于加强两国人民友谊和民间交流。
范明政总理与武部勤都表示高兴地看到2023年是越日建立外交关系50周年的一年，同时也是两国关系提升为全面战略伙伴关系的一年，两国已举行500多个纪念活动并高级和各级代表团互访频繁。
日本是越南头等重要经济伙伴，劳务、人力资源培训的合作和地方合作继续得到加强；文化交流、民间交流等日益走向深入，为增进两国人民之间的互相了解和友谊做出贡献。
范明政总理表示希望武部勤继续为具体化越日全面战略伙伴关系，开展各领域的具体项目和计划等做出贡献；关注推动教育合作，其中包括把下龙大学的日本文化与语言中心提升为日本研究中心；提升越日大学的影响力，提升该大学培训质量，增设半导体工程师培训系，加强与越南国家创新中心的合作，研究于每年10月举行越日教育节等。
范明政总理建议武部勤推动在投资、贸易和旅游等领域的地方合作；加强举行文化对接、民间交流和旅游合作等活动。与此同时推动两国之间人力资源培训；为在日越南实习生和劳工改善工作条件和生活质量。
范明政建议日本方面向越南提供新一代官方发展援助，帮助越南加快实施从河内中心至和乐高科技园区的铁路项目。
武部勤强调，两国关系正处于历史上最良好时期，感谢范明政在不同岗位上对越日大学、越日文化节、北海道越南文化节、下龙北海道文化节等两国之间各合作计划和项目的支持。他强调将继续关注和支持推动与越南的合作，尤其是范明政所提及的合作潜力巨大的领域，为推动两国关系进一步发展做出贡献。
武部勤同时建议一些旨在推动越日友好合作关系发展的具体措施；特别是建立援助人力资源培训和开发的生态体系，其中包括发展越日大学和在该大学的日本文化与语言中心，推动学校旅游、实习生培训和劳务合作等的合作活动。（完）