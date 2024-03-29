政府总理范明政会见日本经济团体联合会代表团



范明政总理高度评价经团联、两位主席为推动越日两国关系做出的宝贵贡献，为推动日本企业加大对越投资搭建桥梁，有助于推动两国合作关系在各领域蓬勃发展，其中良好和高度互信的政治外交关系成为推动两国经贸和投资合作的重要基础。



近期，日本继续保持越南的头等重要经济伙伴、第一大官方发展援助、第二大劳务伙伴、第三大投资来源国、第四大贸易伙伴等的地位。



范明政总理高度评价越日联合倡议在20年来成功展开并对在新纪元展开并集中5大领域表示欢迎。



Masayoshi Fujimoto和Masayuki Hyodo两位主席表示，经团联和日本企业希望继续为正迈进新阶段的两国关系，尤其是经济关系做出贡献，高度评价政治社会稳定，经济快速发展，人力资源丰富，越南销售市场大等；经团联将越南视为重要伙伴之一。



据日本国际协力银行（JBIC）的一项调查，在中长期内，越南在日本企业最欲望投资的国家中位居第二。日本企业希望继续在越扩大投资经营范围，为推动越日在多领域的经济合作，为越南辅助工业发展、数字化转型、优质人力资源培训、构建全球供应链等做出贡献。



经团联和各家企业特别关注与越南并肩同行，援助越南实施绿色能源转型，推进实施《关于建立公正能源转型伙伴关系的宣言》和日本的亚洲零排放共同体（AZEC）倡议框架内的各项目。



范明政总理建议，在互信、真诚和效果的精神上，经团联和各家企业继续加强两国之间的经济对接，扩大投资合作活动；援助越南发展战略基础设施、能源、辅助工业、优质农业、科技、绿色转型、环境、应对气候变化、半导体工业、优质人力资源、促进人文交流和劳务合作等领域；参加政策建议，改革行政审批制度，改善越南投资环境等。



范明政总理同时介绍了越南国家发展路线、对外路线、国防政策、越南实施革新近40年后取得的成就和提取的经验教训。范明政总理强调，越南一贯奉行这些路线和政策，始终重视对日关系和日本投资者在越南的投资兴业活动.



越南政府本着利益和谐、风险共担，共做、共赢、共享、共发展的精神继续同投资者和企业并肩同行，以实事求是态度倾听他们的意见和建议。越南将继续推进实施法律制度、基础设施和人力资源三大突破口，从而营造公正、畅通、平等和透明的营商环境，减少费用和物流成本，满足投资者对人力资源的需求。



与此同时，继续牢牢捍卫独立、主权、统一、领域完整、政治稳定、社会安全秩序、宏观经济稳定、抑制通胀、促进增长等，其中包括确保供电、成品油供应稳定，让投资者放心长期投资兴业。（完）