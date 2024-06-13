政府总理范明政主持召开2024 年 6 月份政府立法工作专题会议

6月13日，越南政府总理范明政主持召开2024 年 6 月份政府立法工作专题会议，讨论三项法案和三个法律制定的建议。其中三项法案包括：《化学品法（修订版）》；修改和补充《〈广告法〉若干条款修改补充法》；《〈标准和技术规定法〉若干条款修改、补充法》。三项法律制定的建议包括：《数据法》；《疾病预防法》；《〈医疗保险法〉若干条款修改和补充法律》。

会议一开始，政府总理范明政指示，各位部长、部级机关首长和政府机构领导直接指导立法工作；优先用于立法工作和完善体制的人力资源和资金；强化纪律约束，确保工作进度和质量，制定并出台切实法律法规。

范明政总理认为，2024 年 6 月份政府立法工作专题会议讨论的三项法案和三个法律制定的建议都是范围广泛、内容丰富的。因此要求政府成员集中智慧，秉持创新精神，集中讨论存在不同意见需要与政府讨论协商的重要问题；确保会议的进度和质量。

在会议上，与会代表听取了三项法案和三个法律制定建议的摘要报告；法案评审意见报告；同时就存在不同意见的内容进行讨论。

会议上，政府成员还审议关于《社会保险法（修正案）》（草案）意见采纳、说明和梳理报告以及其他重要问题。

范明政总理在会议上发表总结讲话时指出，法律制定和完善工作需确保进度，提高该工作质量、需切合实际，渗透实际生活，紧紧围绕党的各大主张和路线，纾解法律困难和障碍，满足时间、突发问题的要求。

范明政总理强调，需继续认真落实关于建设和完善法律法规的战略突破口，纾解机制和政策的障碍，为调动资源，服务发展事业，投入研究、建设和完善法律是投入发展的。

范明政总理表示，政府5月份例行会议的决议已指出第一大重要任务就是继续完善法律政策，纾解各困难和障碍，调动投入发展的资源。

关于今后的立法工作的核心任务，范明政要求各部门继续互相保持密切配合，同国会各机构合作，有效服务十五届国会第七次会议第二阶段会议，尤其是讨论、审议和通过各项法案工作；革新做法、遵守规定；倾听和最大限度吸纳国会代表的意见，从而在本次会议完善各项法案以及在制定以提请第八次会议的法案。（完）