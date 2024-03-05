政府副总理陈流光会见韩国三星（越南）公司总经理

崔周湖在会见中透露，2023年，三星在越南追加投资了12以美元，使对越南投资总额升至224亿美元。三星每年将继续对越南增加10亿美元的投资资金。



崔周湖对正在三星工作的越南工程师的能力给予好评，同时希望越南政府继续为三星在越南的投资活动创造所有便利条件。



陈流光副总理高度评价三星在越南开展的投资活动，为提高越南的进出口金额并促进越南经济发展作出积极贡献。



陈流光强调，越南政府一直关注和重视改善投资环境，加大创新力度，为外企在越南长期开展业务提供有利条件。



陈流光建议三星以其经验和能力，继续与国家创意中心合作，协助越南实现2030年半导体技术工程师人数达5万人的目标。



对于与国家创意中心的合作，三星（越南）与该中心签署了合作备忘录，为越南年轻人开展高科技开发活动。



对于人力资源培训活动，三星与河内国家大学签署了合作协议，其目标为在4年内协助河内国家大学培训出在今后能够在半导体技术领域担任高职的40名优秀大学生。



崔周湖表示，三星将继续研究扩大与国家创意中心合作的可能性，并协助越南培养半导体产业人力资源。他强调，越南的发展就是三星的发展，而三星的发展将为越南经济社会的发展作出巨大贡献。（完）