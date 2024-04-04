政府例行新闻发布会：按期开展《房地产经营法》和《住房法》实施路线图

4月3日下午，越南建设部代表在政府例行新闻发布会上介绍了《房地产经营法》、《住房法》实施路线图的相关信息。

建设部副部长阮文生在新闻发布会上表示，国会通过上述两部法律后，政府已制定了实施法律的具体计划和任务。

对于《住房法》，建设部制定3项议定、1项通知和1项决定，其中包括关于《住房法》部分条款实施细则的议定；关于改造和重建公寓楼的议定；关于保障性住房发展与管理的议定； 《住房法》部分条款详细规定的通知；政府总理颁布公共住房标准和规范的决定。

对于《房地产经营法》，建设部的任务是制定2项议定和1项通知，其中包括关于《房地产经营法》部分条款实施细则的议定；关于住房和房地产市场信息系统的建设、管理和使用的议定；关于颁布房地产经纪执业培训框架计划的通知。

财政部负责制定有关住房和房地产市场信息建设、调查、信息收集、更新、维护和运行系统和数据库的资金使用规定。

政府总理发布落实该两部法律的计划和任务清单后，建设部立即向各地发文开展相关任务。同时，建设部直接同公安部、国防部落实上述任务。

建设部副部长阮文生说，“按计划，建设部将于4月20日送交司法部征求评审意见，5月初呈交政府审议通过与这两部法律相关的议定。”（完）