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提升河内美食价值 对游客创造吸引力
数百年来，河内一直是文化价值的交汇、结晶和传播之地，其中，美食是继承和发展的类型之一。河内拥有许多充满特色并创建首都烹饪品牌的美食佳肴，如：春卷、河粉、望村扁米、炙鱼脍、螺蛳粉、西湖虾饼、清池粉卷、富上糯米饭和馆庚（Quán Gánh）糍粑等，时常有游客前来品尝。
许多菜肴受到外国旅游网站的好评，并被列入在河内游客的旅游指南中。其中，全球旅游规划和预订平台猫途鹰（TripAdvisor）将河内选为2022 年全球 25 个最佳美食目的地之一。2023年，河内三家餐厅获米其林一星荣誉，45家餐厅和一位杰出的年轻厨师 6 月在河内举行的米其林指南颁奖典礼上获奖。
事实上，美食对于游客来说始终是一种诱人的东西，是每个游客探索目的地文化和历史之旅中不可或缺的一部分。目前，河内市旅游部门正在制定美食旅游开发计划。
据至2030年河内市旅游发展方向，河内市将着力推动餐饮服务产品多样化发展，除了餐饮系统外，还重点发展夜间美食街和烹饪工艺村等特色类型，满足群众和游客的需求。
河内旅游局将开发美食旅游地图，以便游客亲自探索和体验河内美食菜肴。 同时，宣传食品卫生安全知识、沟通技巧、提高旅游服务质量等，从而提升首都旅游形象和质量。
河内市还举行许多活动，向国内外游客推广美食文化价值。题为“越南美食精髓”的河内美食推介空间年度举行，介绍河内乃至全国的美食佳肴。另外，河内美食文化节致力于弘扬、保护与发挥河内传统美食文化价值，有效打造与开发河内文化、美食和旅游的品牌。这也是向国内外游客宣传河内作为独特的旅游、文化和美食目的地形象的机会。
目前，越南饮食文化协会（VCCA）正在努力实施《2022-2024年将越南饮食文化建设和发展成为国家品牌》提案，其中，编制“越南1000道典型菜品合集”，将其数据库转换为“越南美食在线地图”和“越南美食在线博物馆”。该提案的产品将助力推动越南品牌走向世界，提升国家竞争力。河内乃至全国的美食将被许多国际友人得知。
越南饮食文化协会主席阮国旗表示，美食文化价值得到提升时将有助于推动旅游业的发展，吸引游客前往越南观光，提升越南旅游在国际舞台上的竞争力。
美食文化是河内旅游发展的潜在领域。河内各管理机构、旅行社和当地人民携手将其打造成为充满河内特色的旅游产品。（完）