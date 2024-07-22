“推崇越南语日”启动和“越南语书架”揭牌仪式在法国举行

越南驻法国大使丁全胜在见面会上发表讲话时强调，在旅居法国越南人社群的一系列社区活动中，民族文化保护工作特别是越南语教学工作始终得到重视，并吸引了每个越南侨胞家庭和各个越南人社团的关注。



在位于巴黎的越南文化中心举办的“推崇越南语日”是为保护与传播越南人母语，并培养年轻人乃至旅居法国各阶层越南人的民族自豪感作出积极贡献的越南侨胞们和越南人社团给予表彰的一项活动。



黎氏秋恒对旅法越南人社群在过去一段时间所作出的贡献给予好评和表彰。与此同时，向他们介绍国内经济社会发展的情况，并强调越南党和国家始终关注海外越南人社群并为其心系祖国家乡创造便利条件。



黎氏秋恒听取越南侨胞的意见和建议，并肯定了侨胞们的桥梁作用。她透露，海外越南人国家委员会积极协调代表机构，旨在打造一个培养对越南语热爱的平台，同时为提高越南语教师队伍，并通过线上线下相结合方式推进教学方式多元化作出贡献。



黎氏秋恒还建议越南人社团继续发挥团结精神，与越南代表机构协调举办各项切实活动，旨在维护与弘扬越南语和越南文化，并充分展现其在推动越法友好关系特别是两国战略关系发展中的重要角色。



借此机会，黎氏秋恒还出席了由教育出版社与海外越南人国家委员会联合举行的“越南语书架”揭牌仪式。这是政府《2023~2030年时期海外越南人社群中的推崇越南语日》提案框架内的一部分。（完）