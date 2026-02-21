推动越法经贸合作取得新突破

越通社驻巴黎记者报道，2月20日，越南驻法国大使郑德海与法国企业运动联盟（MEDEF）国际部副主席、法越企业理事会主席、阿尔特里亚集团（Artelia）首席执行官伯努瓦·克洛谢雷（Benoit Clocheret）和多家法国大型企业代表举行工作会谈，探讨下一阶段促进双边经济合作的方向。

会谈上，郑德海强调，越南希望吸引法国企业在交通基础设施、智慧城市、可再生能源、人工智能（AI）、半导体、物流、医疗及高科技农业等具有全球优势的领域进行高质量投资。这些领域不仅是越南可持续发展战略的支柱，同时也是两个经济体具有高度互补性的领域。

伯努瓦·克洛谢雷表示，阿尔特里亚集团目前在越南拥有约800名员工，并将越南视为其经济与人力资源开发的重点市场。该集团的越南专家不仅参与国内项目，还支援老挝、菲律宾、泰国和印尼的业务，从而彰显了越南作为 “能力中心”的地位。

他表示，在许多企业优先考虑美国、中国和印度等市场的背景下，该组织正积极推动将越南纳入法国企业界的“战略视野”。凭借超一亿的人口规模、高增长率、优质人力资源及强有力的革新决心，越南被视为法国企业国际扩张战略中值得更多关注的潜在市场。

双方一致同意拟于今年6月中旬在法国举办第二届越法企业论坛，法国企业运动联盟国际部提议邀请越南财政部长等高级领导出席，以增强该论坛的影响力。

双方探讨的合作领域广泛，涵盖交通运输、能源、高科技产业、半导体、医疗、航空航天、国防及海洋工业等。法国企业运动联盟代表强调，该组织能为越南能源发展项目提供积极支持。

郑德海强调，越南政府正大力推进行政体制改革，提高透明度，确保法律环境的稳定，为包括法国企业在内的投资商创造便利条件。

至于《越欧投资保护协定》（EVIPA），郑德海建议法国企业运动联盟国际部继续发挥其作用，推动法国尽早批准该协定。法国企业运动联盟代表重申，他们将继续发挥桥梁作用，同时强调了吸引更多越南企业对法国进行投资的重要性，并推广成功的榜样。

郑德海强调，越南驻法国大使馆愿支持两国企业化解困难，为推动越法经济关系与两国全面战略伙伴关系相称作出贡献。（完）