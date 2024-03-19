推动越南与阿根廷双边合作不断取得新进展

3月19日举行的会谈中，双方相互通报了各自国情；就加强越南与阿根廷全面伙伴关系的方向和措施以及两国在工农业领域建立战略伙伴关系的可能性进行交换意见并达成一致。双方还讨论了共同关心的地区和国际问题。



裴青山高度评价迪亚娜·埃莱娜·蒙迪诺对越南进行正式访问；重申越南珍视对阿根廷的传统友谊和全面伙伴关系；愿根据双方优势和需求，推动两国合作关系，特别是在经济、贸易、投资、科技、绿色发展、能源转型、数字化转型等领域开放合作。



为使两国关系取得更多实效，裴青山建议阿根廷作为南方共同市场成员，积极推动集团内部磋商进程，尽快启动越南与南方共同市场的自由贸易协定谈判，同时继续协调促进阿根廷与东盟以及南方共同市场与东盟之间的合作。



迪亚娜·埃莱娜·蒙迪诺强调，阿根廷政府始终重视并愿意加强与越南的关系；对越南国家建设与发展事业和革新事业取得的成就表示钦佩，认为这是两国可以分享的经济社会发展经验。



迪亚娜·埃莱娜·蒙迪诺同意，两国将继续密切协调，巩固和扩大两国在双边和多边层次下的合作，造福两国人民，并为两个地区乃至世界的和平、合作与发展做出贡献。



两国合作中的一个亮点是经贸关系，2023年双边贸易额达34.5亿美元。越南目前是阿根廷第六大贸易伙伴和全球第五大出口市场，而阿根廷是越南在拉丁美洲的第三大贸易伙伴。



两位部长还认为，双方的合作空间仍然巨大，特别是在投资领域，同时，就进一步深化两国在政治、外交、经贸、农业、科技、文化、体育与旅游、国防安全等领域的全面合作关系的措施达成一致；一致同意加强交流力度，并考虑在能源等双方拥有需求的领域开展合作。



双方一致同意继续促进越南与阿根廷副外长级政治磋商和政府间经贸投资合作委员会等机制的效果。两位部长高度评价两国在国际组织和多边论坛上保持协调配合与相互支持；一致同意加强两国在联合国、世界贸易组织、东亚—拉美合作论坛等领域的合作（ FEALAC）和南南合作框架上的合作力度。（完）