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意大利媒体：越南国家主席武文赏的访问有助于加深双边关系

越通社驻罗马记者报道，越南国家主席武文赏偕夫人和越南高级代表团已圆满结束对意大利进行的国事访问和对梵蒂冈进行的访问，为推动双边关系日益深入、有效、稳定且可持续发展注入重要动力。意大利各大媒体机构纷纷报道此访的信息。
《AGCNews》7月29日刊登标题为“越南国家主席访意后河内与罗马更加密切关系”的文章强调，越南与意大利发表了加强双边战略伙伴关系的联合声明，其中再一次强调两国密切关系，推动未来合作关系的发展，加强两国在政治、外交和国防安全等领域的合作。

在高层领导人的会谈上，意大利一直强化促进与越南全面关系的决心，将越南视为该国在东南亚地区发展合作关系的优先，越南继续是意大利至2030年优先发展贸易投资合作关系的10个新兴国家之一。

文章还回顾两国新合作进展。意大利承诺分享联合国维和行动的经验。两国在警察培训计划、遗产保护和应对气候变化等方面建立合作关系。

近年来，越南与意大利贸易与投资合作关系日益发展，双边贸易金额从2010年以来增加一倍。越南是意大利在东盟的最大贸易伙伴，意大利是越南在欧盟的第三大贸易伙伴。2022年，双边贸易金额达62亿美元，较2021年同期增长11%。今年上半年，双边贸易金额达31亿美元。

双方在多边论坛上加强协调配合与互相支持，同时为维护和平、稳定、航行和飞越安全自由发出积极声音。

《La Voce di Alba》报刊登了意大利民主党副主席、意越议员友好小组主席Chiara Gribaudo在罗马与国家主席武文赏会面后所发表讲话。

《La Voce di Alba》报援引Chiara Gribaudo发表讲话表示，与国家主席武文赏一行会面时，双方再一次强调致力于国际和平团结与合作的共同道路。她强调，意大利议会批准了《越欧自由贸易协定》和《越欧投资保护协定》等新一代贸易协定，为两国企业提供新合作商机。（完）
 

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通过《圣座常驻越南代表和圣座常驻越南代表处的章程》的联合公告

通过《圣座常驻越南代表和圣座常驻越南代表处的章程》的联合公告

越通社特派记者报道，圣座与越南社会主义共和国政府就圣座常驻越南代表和圣座常驻越南代表处的章程达成协议。这份协议是在越南国家主席武文赏2023年7月27日访问梵蒂冈的机会上签署的，其基础是今年3月31日越南与圣座联合工作小组在梵蒂冈举行的第十次会议，以及关于持续推进双边关系的愿望。
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