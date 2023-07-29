意大利媒体：越南国家主席武文赏的访问有助于加深双边关系

《AGCNews》7月29日刊登标题为“越南国家主席访意后河内与罗马更加密切关系”的文章强调，越南与意大利发表了加强双边战略伙伴关系的联合声明，其中再一次强调两国密切关系，推动未来合作关系的发展，加强两国在政治、外交和国防安全等领域的合作。



在高层领导人的会谈上，意大利一直强化促进与越南全面关系的决心，将越南视为该国在东南亚地区发展合作关系的优先，越南继续是意大利至2030年优先发展贸易投资合作关系的10个新兴国家之一。



文章还回顾两国新合作进展。意大利承诺分享联合国维和行动的经验。两国在警察培训计划、遗产保护和应对气候变化等方面建立合作关系。



近年来，越南与意大利贸易与投资合作关系日益发展，双边贸易金额从2010年以来增加一倍。越南是意大利在东盟的最大贸易伙伴，意大利是越南在欧盟的第三大贸易伙伴。2022年，双边贸易金额达62亿美元，较2021年同期增长11%。今年上半年，双边贸易金额达31亿美元。



双方在多边论坛上加强协调配合与互相支持，同时为维护和平、稳定、航行和飞越安全自由发出积极声音。



《La Voce di Alba》报刊登了意大利民主党副主席、意越议员友好小组主席Chiara Gribaudo在罗马与国家主席武文赏会面后所发表讲话。



《La Voce di Alba》报援引Chiara Gribaudo发表讲话表示，与国家主席武文赏一行会面时，双方再一次强调致力于国际和平团结与合作的共同道路。她强调，意大利议会批准了《越欧自由贸易协定》和《越欧投资保护协定》等新一代贸易协定，为两国企业提供新合作商机。（完）