从2018年至今，高平省在高平山水联合国教科文组织（UNESCO）全球地质公园大力促进遗产价值的保护和弘扬工作，推动旅游业可持续发展。其中，高平省需要着力保护和可持续利用自然资源和当地遗产、生物多样性价值、传统文化、历史和风景名胜等。

高平山水UNESCO全球地质公园的吸引力

高平山水地质公园被承认为全球地质公园后，该省开发了4条地质公园旅游线路，包括寻根之旅、探索菲霍（Phja Oắc）山区、在仙境中体验本地文化和火花年华等。这是高平省向国内外朋友广泛推广地质遗产价值和独特文化的机会。

瑞士地质公园专家吉特卡·赫蒂格（Jitka Hertig）女士在来高平参加2024年联合国教科文组织世界地质公园网络亚太地区第八次国际会议之际分享道，高平世界地质公园的每条路线都有其独特的魅力。她将返回高平，探索和了解这里少数民族的传统节日。

高平山水地质公园被承认为全球地质公园后，该省旅游业已迅速发展。2020年至2024年8月底，全省旅游总人数超540万人次，达计划的108%。截至目前，旅游业总体目标已实现并超过2020-2025年设定的目标。

弘扬高平山水UNESCO全球地质公园的价值

经过6年多的建设和发展，高平山水UNESCO全球地质公园积极实现遗产价值的保护与弘扬任务；打造和开发特色新旅游产品，为少数民族民提供谋生机会。

福莲乡人民委员会主席梁文训表示，当地侬安族同胞已作为地质公园的合作伙伴，有机会接受培训，提高手工艺村的产品质量，向国内外朋友介绍其产品，保护遗产价值和保护环境的意识。

重庆县人民委员会副主席周氏荣强调，为吸引游客，每年该县都举行板约瀑布旅游节，包括许多文化艺术活动和美食竞赛，介绍当地美食菜肴。该县还鼓励企业和经营户对旅游服务进行投资。

目前，重庆县已拥有葵基古石村、22家民宿各22家标准旅馆，成立了67个民间音乐俱乐部。

高平山水UNESCO全球地质公园管理委员会主任韦陈垂表示，该单位继续为高平省人民委员会和各部门就地质公园4条体验线路的基础设施投资提供参谋意见；引导和培训遗产地区人们开发与传统工艺村和一乡一品（OCOP产品）相关的社区旅游，恢复少数民族文化节庆活动，鼓励收集民歌和民间舞蹈，成立村寨表演队，服务于旅游发展事业。（完）