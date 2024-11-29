开启越中新闻领域合作的新阶段

武越庄社长表示，新华社代表团此访是在越中两国关系处于历史上最深入、最全面和最具实质性时期的背景下进行的，因此意义非同一般。在此基础上，越通社与新华社之间的合作交流也十分活跃，成效显著。新华社的新闻有助于丰富越通社的国际新闻来源，尤其是有关中国和区域的新闻。



2024年8月，越通社社长武越庄女士与新华社社长傅华在越共中央总书记、国家主席苏林和中共中央总书记、国家主席习近平的见证下签署了业务合作协议，开启了双方合作的新阶段，满足新时期多媒体和现代新闻发展的要求。



新华社副总编辑任卫东表示，越通社和新华社是两个国家通讯社，肩负着同样的使命。2024年8月签署的合作协议，将双方关系提升到新水平。新华社代表团此访有助于推动该协议落到实处，增进越中两国之间的团结和传统友谊。

双方代表合影。图自越通社

任卫东建议双方深化合作，在亚太通讯社组织（OANA）等多边新闻论坛上保持密切协调和相互支持。尤其是2025年是越中建交75周年和“越中人文交流年”，双方将密集报道两国系列纪念、交流活动，配合举办庆祝两国建交75周年的图片展，开展记者代表团交流互访等活动。



会上，双方就数字时代如何提高运作效率、打击虚假新闻等问题交换了意见。

值此机会，越通社社长武越庄女士和新华社副总编辑任卫东签署了两家通讯社2025年合作谅解备忘录。



当天下午，越共中央宣教部副部长潘春水在河内会见了新华社副总编辑任卫东一行。



越共中央宣教部副部长潘春水表示，近年来，越通社与新华社开展了富有成效的合作，为加强越中全面战略合作伙伴关系作出了重要贡献。



谈到两家通讯社2024年8月在两党两国最高领导人的见证下签署了合作协议时，潘春水副部长强调了国家主力新闻机构对两国关系中的重要作用。 希望越通社和新华社保持合作，增进业务经验交流。



任卫东副总编辑介绍了新华社及新华社与越通社的关系，希望宣教部为两国新闻机构加强合作，有效宣传两国友谊创造便利条件。



当天，任卫东一行前往越南《人民报》并会见《人民报》副主编桂廷元。（完）