庆祝长安名胜群被联合国教科文组织列为世界文化与自然双重遗产名录十周年

值此长安名胜群被联合国教科文组织（UNESCO）列为世界文化与自然双重遗产名录十周年（2014年-2024年）之际，4月26日晚，越南宁平省举行主题为“长安——越南之珠”纪念活动。

越南政府副总理陈流光出席纪念活动并发言强调，长安名胜群是宁平自然和人民的一个特殊亮点，是过去与现在的连字符，是文化、历史和景观的汇聚地，是一个和谐共生的文化交叉空间。2014 年，长安名胜群被联合国教科文组织正式列为世界文化与自然双重遗产名录。长安名胜群成为世界上第 31 个混合遗产，亚太地区第 11 个混合遗产，是越南和东南亚的第一个混合遗产。

被联合国教科文组织正式列为世界文化与自然双重遗产名录10年后，长安名胜群被认为是世界上经济发展与可持续旅游业成功结合的最具代表性的典范之一，其仍然能够尊重自然并确保国家、企业和人民之间的利益和谐。同时，长安名胜群也成为越南负责任地履行联合国教科文组织保护世界自然文化遗产公约的象征。

陈流光副总理要求宁平省党委、政府、企业和人民继续积极主动地调动资源，特别是通过公私合作模式，争取各部委、部门、国内外专家的支持，继续建设、保护、规划和发展长安遗产的价值。

联合国教科文组织第42届大会主席西蒙娜-米雷拉·米库列斯库（Simona-Mirela Miculescu）女士表示，长安名胜群被列为世界文化与自然双重遗产名录这一重大事件不仅标志着全球十年来认识到这一自然和文化宝藏的巨大价值，也是表彰长安在遗产保护和可持续发展方面的卓越成就的机会。长安成为灵感和创新的光辉典范。

凭借多方和谐和创新合作，长安已成为可持续发展的典范，当地人群不仅是单纯受益者，而且还是可持续旅游与保护遗产之间的和谐平衡的主角。这一成就是我们所有人共同努力的成果，旨在释放遗产的突破性力量，丰富当代人和子孙后代的生活。

联合国教科文组织第42届大会主席西蒙娜-米雷拉·米库列斯库女士表示希望未来十年，长安将继续通过合作与保护，为所有人创造可持续的光辉未来。（完）