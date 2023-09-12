庆祝越英建交50周年招待会在河内举行

越南外交部常务副部长阮明宇在招待会上发言时强调，自1973年正式建交以来，越南与英国在各领域合作中建立了牢固、有效和充满活力的伙伴关系。 2010年两国建立战略伙伴关系和《2020年越英战略伙伴关系联合声明》展现了两国政府的愿景和坚定承诺。英国目前是越南最重要的战略伙伴之一。 两国定期保持高层对话和交流机制。阮明宇表示，两国经济合作也取得突出进展。2022年，双边贸易额达到69亿美元，英国已成为越南在欧洲第三大贸易伙伴，同时是越南在全球范围内第九大贸易伙伴。 2020年，越南与英国签署《越英自由贸易协定》。 英国今年加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）也有助于增强贸易联盟的作用，使欧盟国内生产总值达到14万亿美元，也将为越南-英国双边贸易达到100亿美元的目标作出贡献。阮明宇相信，凭借50年来所取得的成就，越英关系将在各领域不断向前发展。