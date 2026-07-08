庆和省挖掘夜间旅游潜力 培育经济增长新引擎

庆和省拥有丰富的海洋、岛屿资源和多样的自然景观，持续吸引大量国内外游客。然而，当前夜间旅游发展仍较为自发，缺乏整体规划，产业链条尚未完善，特色亮点不足。在旅游收入已成为推动当地经济增长重要支撑的背景下，挖掘夜间旅游潜力被视为实现全年两位数增长目标的关键突破口。

两位数增长的重要引擎



深夜，航班降落金兰机场。驱车近一小时进入市中心后，夜市附近餐馆座无虚席，街道人流熙攘，夜间经济蕴藏的消费潜力由此可见一斑。随着庆和省与宁顺省完成合并，从滨海度假、自然探险到文化遗产体验、美食品鉴，当地旅游产品更加丰富多元。

为充分挖掘夜间旅游经济价值，庆和省人民委员会已出台《庆和省夜间经济发展实施计划》，积极打造夜间旅游产品。目前，竹岛Vinpearl乐园、芽庄Marina Beach Club、芽庄坊和潘朗坊步行街等夜间文化娱乐活动已陆续开展，大型购物中心、便利店、24小时迷你超市等服务设施不断完善。

此外，当地还推出了VinWonders的Tata Show、“鱼龙”剧院的Chum Show、芽庄古村工艺村的《传奇之光》以及陈富公园每周末的街头艺术表演等特色演艺节目。其中，《月映婆那加塔》和《沉香圣地》两项半实景舞台剧尤为令人印象深刻。芽庄湾夜游邮轮每天运营，游客可一边欣赏海湾夜景，一边享受音乐和美食。

目前，庆和省拥有5项联合国教科文组织认定遗产、3处国家级特别遗迹、5件国家宝物以及云峰湾、芽庄湾、金兰湾、永希湾等著名海湾。这些珍贵资源成为庆和省打造高品质、可持续、差异化旅游的重要优势。

据统计，2026年以来，全省接待游客约920万人次，同比增长52.93%，其中国际游客约380万人次；旅游收入约338.93万亿越盾，同比增长32.95%。旅游收入已成为推动当地经济增长、实现全年两位数增长目标的重要动力。

庆和省旅游协会副主席裴明胜表示，俄罗斯游客约占庆和省国际游客总量的80%，平均停留时间达10至15天，远高于其他国家游客。他指出，全年温暖宜人的气候、俄罗斯公民免签政策、相对较低的消费价格、符合俄罗斯游客口味的美食以及热情友好的待客之道，是吸引大量俄罗斯游客的主要因素。

需要长期规划与配套政策



庆和省文化体育与旅游厅厅长蔡氏丽姮表示，发展夜间旅游是丰富旅游产品、提升竞争力、延长游客停留时间、提高旅游消费的重要方向。旅游服务业被确定为推动经济增长四大支柱中的第三大支柱，旅游业将成为全省支柱产业，带动其他经济领域共同发展。

她坦言，目前庆和省夜间旅游仍面临不少困难：规模普遍偏小，缺乏大型综合项目；缺少统一规划；文化、旅游、商业、交通等部门之间协同不足；专业夜间旅游服务人才短缺；缺乏鼓励企业投资的优惠政策；夜间旅游品牌宣传力度不足。

芽庄旅游服务有限公司总经理陈光明认为，目前大多数夜间旅游产品主要由旅行社自行研发。虽然政府对安全管理较为严格，但缺乏统一发展方向，各类产品之间难以形成持续联动，不仅削弱了整体品牌影响力，也影响了旅游收益。

实践表明，庆和省仍需进一步完善夜间旅游发展机制，重点包括：完善夜间旅游总体规划，明确重点发展区域；制定夜间旅游服务管理制度，保障安全、社会秩序和环境卫生；开发具有地方特色的夜间旅游产品；鼓励社会资本参与夜间文艺演出、灯光节、音乐喷泉、国际美食街、民俗文化空间建设；推出融合美食、娱乐和文化表演的夜游线路；运用数字技术、虚拟现实等打造智慧夜间旅游产品；加强市场推广和区域合作，共同提升夜间旅游品牌影响力。（完）