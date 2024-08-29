广平省广泽至兴安省浦诺500千伏三回输电线路项目竣工投运

8月29日上午，越南电力集团（EVN）和国家电力传输总公司（EVNNPT）举行广平省广泽至兴安省浦诺500千伏三回输电线路项目竣工典礼。越共中央政治局委员、越南政府总理范明政出席。



500千伏三回输电线路全长519公里，起点为广泽电力中心，终点为浦诺500千伏变压站，包括4个子项目（广泽-琼流段、琼流-清化段、南定一号热电厂-清化段、南定一号热电厂-浦诺段），经过广平、河静、乂安、清化、宁平、南定、太平、海阳和兴安等9个省份，总投资额约为22.3万亿越南盾（折合人民币68亿元）。



这是具有特别重要作用的重点输电工程。该工程竣工之后会将中部至北部输电容量从2200兆提升至5000兆瓦，提高电力系统运行稳定性，增加2025年和后续年北部地区的供电量，降低现有500千伏线路和变压站负荷及超负荷风险，为保障国家能源安全作出贡献。

虽然在施工过程中面临许多困难和障碍，但在政府和政府总理的关注指导，越南电力集团和国家电力传输总公司以及项目管理委员会已立即制定施工计划并如期完成各项目。



越南电力集团总经理阮英俊在落成典礼上发言时表示，500千伏三回输电线路项目已如期落成得益于政府总理、政府副总理、国家指导委员会的特殊关注，有关部门、公司及单位的支持，越南电力集团、国家电力传输总公司和北部、中部电力工程项目管理委员会全体领导、干部和人员做出的努力。



结果是经过近7个月的开工（2024年1月25日）建设后，500千伏输电线路南定一号热电厂-清化段于2024年6月30日通电；南定一号热电厂-浦诺段和琼流-清化段于2024年8月19日通电；最终，广泽- 琼流段于2024年8月27日通电。



截至目前，越南电力部门已从北向南建成并投入运营4条500千伏输电线路，每条线路长度超过1500公里，遍布全国。（完）