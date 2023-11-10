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广宁省着力发展绿色旅游
自2013年，广宁省已明确将发展方式由“棕色”转向“绿色”，促进旅游业这一无烟工业可持续发展，成为先导经济产业。
越共中央委员、广宁省省委书记、省人民议会主席阮春寄同志在今年3月召开的2023年广宁省旅游发展会议上重申，未来，广宁省将坚持不懈和一贯在绿色增长的基础上落实旅游业可持续和包容性发展主张，将之视为各项政策、战略和规划中的贯穿要求。
广宁省旅游业发展方向是朝着专业化、优质化、可持续化方向推动旅游业发展，将旅游业发展与保护和发扬民族文化价值和特色相结合，可持续管理、开发、有效利用自然资源和环境保护、生物多样性保护，保护和发扬遗产价值——世界自然奇观下龙湾。
广宁省明确发展绿色旅游，主动应对气候变化，解决好劳动就业和社会保障问题，保障国防安全和社会秩序安全。从而，使旅游业真正成为与工业、服务业、农业和海洋经济发展紧密结合的重要经济产业。
将旅游业与环境保护相结合
近期，关于广宁省姑苏县海域出现海龟和鲸鱼的信息和图像不断传出。此前，下龙湾管理委员会通报，下龙湾部分珊瑚礁正在逐步恢复，部分地区实现高覆盖率。这是一个好消息，表明广宁省各地的生态系统和海洋环境正在变得越来越好。取得这一结果是在政府、人民和来到广宁的游客的努力下恢复良好环境的过程。
参加下龙湾2天1夜之旅，澳大利亚籍游客莎拉·沃森女士分享道：“我参加了一次非常有趣和难忘的旅程。早上，我在一个非常清新、纯净的空间中醒来，在游轮上练瑜伽，迎接新的一天。很遗憾我没有预订更长的旅行。 下次我一定会重访并选择在下龙湾停留更长的时间” 。
经一年有效试行，自2023年9月15日起，姑苏县将试行强制所有游客不得携带塑料袋和一次性塑料制品上岛。此外，姑苏县所有行政机关单位、学校、集市、服务经营单位、捕鱼船也不能使用塑料袋、一次性塑料制品和可能对海洋环境造成污染的材料。
坚持不懈地保护环境，取得了可喜的成果。 据姑苏岛民众介绍，近两个月来，在姑苏岛地区的夏梅至牛头一带，经常出现4-5头的鲸鱼群。2023年8月，姑苏县同田乡姑苏小岛地区的人们发现该地区出现了罕见的海龟。
海龟和鲸鱼在姑苏岛海域的出现，以及核心遗产区域内珊瑚的恢复，都是一个可喜的信号，表明生态系统和海洋环境正在逐渐改善，特别是自广宁省加大海洋环境清洁力度、减少塑料垃圾排放以来。