广宁省白斋医院成功实施首例多器官获取手术 5位患者重获新生

在广宁省白斋医院、国家器官移植协调中心及部分国家级医院的配合下，一名19岁青年因脑死亡捐献的器官于7月25日晚成功移植给5名患者，为河内、顺化和胡志明市的5位患者带来了新生。



器官捐献者为一名19岁男性青年，因严重交通事故陷入深度昏迷，多处重伤。尽管白斋医院医护人员全力抢救和积极治疗，但因脑损伤过重未能挽回生命。经过3次按严格规定独立评估，专业委员会确定患者已脑死亡。在医疗团队的咨询下，患者家属同意捐献亲人器官以挽救他人生命。



随后，白斋医院与国家器官移植协调中心及专家配合，组织优化复苏维持、评估各器官功能并实施器官获取手术。各团队成功获取了心脏、1个肝脏和2个肾脏（肺部因不符合条件未予移植）。

捐献的器官被严格保存在专用设备中，并连夜紧急运往全国各地的器官移植中心。图自越通社

按照国家协调方案，捐献器官被连夜运往全国各移植中心，并全部成功完成移植。心脏和部分肝脏（右半肝）被送到河内108军队中央医院。至7月26日凌晨，心脏和肝脏两例移植手术均已完成，患者生命体征稳定。



剩余肝脏（左半肝）被送至河内Vinmec Times City医院，与中央儿童医院配合，成功为一名10月龄患有先天性胆道闭锁并严重肝功能衰竭的患儿实施移植手术。



第一颗肾脏则运至顺化中央医院，于7月26日下午成功移植给患者。第二颗肾脏被送至胡志明市第二儿童医院，手术于同日下午完成。



随着本次多器官获取手术的成功实施，白斋医院成为广宁省第三家按照国家标准流程完成此项复杂技术的医疗机构。这一事件不仅肯定了广宁医疗卫生系统在脑死亡诊断、复苏和与国家器官移植协调网络配合方面的能力，也为在社区中传播器官捐献救人的深刻人文价值发挥了积极作用。（完）