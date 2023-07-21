新闻 广宁省——越南引进外资的“磁石” 21/07/2023 越南广宁省凭借公路、海运、铁路、航空四通八达的同步交通基础设施优势，以及提高招商引资效率和人民生活水平的措施，使该省成为吸引包括外商在内的投资商的“磁石”。 据广宁省计划与投资厅的数据，2023年上半年，广宁省吸引外商直接投资（FDI）总额预计超过8.32亿美元，达到省委决议目标的83%，省人民委员会计划目标的69.3%。 新批外资项目为17个，是去年同期的2.5倍，主要是加工制造业领域的项目， 其中投资额过1亿美元的大型项目有2个。广宁省吸引外商直接投资总额预计超过8.32亿美元。图自越通社广宁省吸引来自亚洲、欧洲、美洲、非洲、大洋洲等20个国家和地区的投资者。其中，中国香港以超过38亿美元的投资总额领先，占广宁全省外商直接投资总额的33.7%； 日本以超过23.3亿美元排名第二，占总投资资金的20.6%； 美国以近23.1亿美元排名第三，占总投资资金近20.5%；中国共有31个投资项目，总投资超过3.14亿美元等。凭借同步的基础设施实力，广宁省已连续6年在省级竞争力指数排行榜上名列前茅。广宁省所出台的招商引资和行政审批制度改革举措使该省成为吸引外商直接投资的“沃土”。2023年，广宁省力争实现吸引外资总额达12亿美元的目标。（完）