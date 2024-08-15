广南省打造绿色旅游目的地品牌

8月15日上午，广南省文化体育与旅游厅同致力于越南可持续发展的瑞士旅游项目执行委员会在会安市联合举行绿色旅游目的地模式专家研讨会，吸引120多名国内外代表参加。

广南省文化体育与旅游厅厅长阮青鸿透露，广南省旅游发展潜力巨大，拥有两处世界文化遗产——会安古镇和美山塔庙区、占婆岛-会安世界生物圈保护区、人类非物质文化遗产——中部发牌唱曲艺术（Bài Chòi）。此外，广南省海岸线超过125公里，有许多美丽海滩，备受旅游和服务投资者的青睐。该省还有近500处历史文化遗址，近70种独具特色的庙会，数十个传统手工艺村等，成为吸引国内外游客的重要因素。

在此基础上，广南省旅游部门坚持实现“为发展而保护，为保护而发展”的目标，打造“广南—绿色旅游目的地”品牌和形象，旨在满足旅游业必然变化的要求，引导游客选择高端且负责任的旅游等。

阮青鸿表示，近三年来，在瑞士联邦经济部下属的经济总局(SECO)的协助下，致力于越南可持续发展的瑞士旅游项目已帮助广南省成为全国首个颁发和采用绿色旅游标准的省份，适用于度假村、酒店、民宿、旅游企业、旅游景点、社区旅游目的地等6种模式。至今，共有25家旅游企业获得省人民委员会颁发的绿色旅游证书。

致力于越南可持续发展的瑞士旅游项目执行委员会代表指出，瑞士政府通过经济局协助会安市成为获得全球认可的可持续旅游目的地。瑞方将继续协助广南省更新绿色旅游标准，帮助当地旅游企业获得国际可持续旅游证书等。（完）