新闻
工业地产成功渡过“风暴”
越南计划与投资部副部长陈国方最近在介绍今后吸引外资的突破措施时表示，为了吸引各大项目和投资者来到越南投资，政府总理已责成包括计划与投资部在内的各部门集中吸引对科技、创新、半导体芯片和新兴工业产业的投资。
与此同时，陈国方明确指出外国投资者在赴越投资最关注的领域为基础设施和土地。各大项目对土地的需求较大，因此投资和对基础设施的要求较高。因此，对土地和基础设施的措施为继续加快大规模基础设施项目的进度，引导实施《土地法》（修正案），有助于纾解困难，促进投资。
这些因素被视为今后推动越南工业地产发展的助推剂。据世邦魏理仕（越南）的分析，来自工业产业的积极需求将助推各地方住房租金增长，其中南部工业土地出租价格年均增长5-9%，南部为3至7%。预计未来三年预建厂房、仓库出租价格年均增长1-4%。
回顾2023年市场情况，一级工业地产市场入驻率仍较为乐观。北部平均入驻率为81%，南部达92%。值得注意的是，未来5年，北部市场吸收面积超800公顷，同比增长37%。南部市场吸收面积约500公顷，比去年同期低32%以上。
给位专家还指出，除了电子、汽及零部件等制造商外，电动车、半导体或绿色材料等高技术领域的租赁者也十分关注越南。
世邦魏理仕（越南）经理阮怀安认为，越南已做好基础设施、人力资源、优质工业产品等方面的准备。
Core5（越南）工业地产领域副经理Paul Tonkers认为，工业区开发商已对各服务和产品进行调整，从而更好满足租赁者的需求，满足对环境、社会、企业治理等的要求。他同时强调，目前不仅汽车零部件制造商把目光放在越南，而许多国际个人投资者和国际组织都把越南是为潜在的目的地。
在一系列便利条件的基础下，2024年，工业地产继续被评为增长势头良好的领域。（完）