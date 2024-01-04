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岘港市各院校为学生海外实习工作创造便利条件
正在法国I.Ceram公司实习的大学生武俊富表示：“我在医疗系统产品的设计研究和生产部门工作。 这是我将学到的知识运用到实践中，同时学习借鉴和发展工作技能，提高外语能力的机会”。
除了与法国的各所大学合作外，岘港技术师范大学还与日本企业合作。在日本信息产业协会（JISA）的支持下，岘港技术师范大学的学生通过“日本实习计划”（Internship）有机会赴日本企业实习。
岘港技术师范大学化学与环境技术系主任黄氏演鸳表示，“日本实习计划”为大学生提供全额资助的国际实习机会。据该计划，日本政府允许日本企业接收和雇用国际学生到企业实习，旨在促进文化交流，帮助拟在日本工作的国际学生学习有机会学习和发展技能。
除了让学生出国实习外，岘港技术师范大学还接受利穆赞大学技术学院的学生到岘港技术师范大学机械系实习。
岘港技术师范大学副校长武忠雄表示，通过与先进国外大学开展学生交换项目，岘港技术师范大学体现其在国际培训合作的信誉与质量，为大学生有机会在现代大学教育环境学习交流带来机遇。今后，岘港技术师范大学将加强与国际合作伙伴合作，为大学生有机会在海外企业实习提供支持。（完）