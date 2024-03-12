岘港市促进与中国山东省的合作

陈志强在会见中介绍了岘港市经济社会发展情况。据介绍，目前岘港市与中国山东省、江苏省、澳门特别行政区、昆明市（云南省）等地方建立了友好合作关系。2017年，中国驻岘港总领馆成立并投入运作，成为岘港市与中国各地和伙伴合作的重要桥梁。希望岘港市与中国各地方的合作关系不断走向深入，特别是在旅游、航海等双方都有优势和许多相同之处的领域。



宋军继表示，希望今后两个地方加强并为两党的外交活动创造便利，特别是在党建工作和党校交流，为发展新时代两国关系作出贡献。

宋军继认为，两个地方正在合作与发展，共同面向更加明亮的未来，并进一步深化双方良好关系。目前，山东省与岘港市在经济、文化、旅游、贸易投资和高科技等领域具有许多相似之处。此访为加强两国各地未来有效合作关系作出贡献。

随着政治关系良好发展，岘港市与中国各地方的经贸合作也日益发展。目前，中国在岘港市的投资项目共93个，投资总额达1.18亿美元。中国的FDI项目主要集中在餐饮业、进口电子设备的咨询以及硅产品制造等领域。

岘港市与中国伙伴开展了许多贸易促进活动。2023年，岘港市对中国的出口额约达4700万美元，进口额达2.5亿美元（不包括对台湾和香港特别行政区的出口额）。2023年，岘港市接待中国游客量达17.9万人次，在岘港十大国际客源市场上排名第二。 双方多项文化、体育、民间交流活动频繁。（完）