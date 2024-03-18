将越南街头美食带到斯里兰卡

据越通社驻南亚地区记者报道，越南驻斯里兰卡大使胡氏青竹、大使馆人员、旅居斯里兰卡越南人、斯里兰卡和国际友人参加此次活动。



怀着向世界推广越南美食的热情和愿望，冯玄俄女士于2014年在斯里兰卡开设了第一家名为越南河粉（Phở Việt Nam）的越南餐厅。经过10年的经营，餐厅的河粉、春卷、夏卷等越南名菜也成为当地居民的熟悉菜肴。



胡氏青竹大使在活动上发言时对冯玄俄乃至旅居斯里兰卡越南人社群在推广越南美食所做出的努力给予认可。胡氏青竹表示，尽管人数有限，但越南人社群始终团结互助，特别是在2022年经济危机期间，成功举办2023年卫塞节、国际妇女节等许多有意义的活动。她相信，在社群联络委员会的支持下，越南人社群将日益发展壮大。



据世界美食地图网站Taste Atlas于3月11日公布的全球最美味100种三明治排行榜，越南面包评分高达4.6星（满分为5星），排名第一。



目前，斯里兰卡共有4家越南餐厅。与其他东盟国家在斯里兰卡开设的餐厅数量相比，该数字相当可观。越南河粉和其他越南餐厅与越南大使馆联合成功举办了越南河粉日、胡志明主席诞辰日纪念活动、越南国庆节等多项活动。



一谈到越南，斯里兰卡人总会想起胡志明主席、武元甲大将或者越南战争。在越南驻斯里兰卡大使馆的支持和越南人社群的共同努力下，越南文化特别是越南饮食文化逐渐为斯里兰卡人民和国际友人所喜爱和了解。（完）