实施名人宣传旅游推广 致力升级旅游目的地品质

山茶半岛最高之峰的棋盘峰位于海拔700米处，被喻为岘港的“屋顶”，从这里可以俯瞰一览无余的岘港市美丽风光。特别是在世界顶级富豪比尔·盖茨在棋盘峰上品茶的照片在国内外媒体上引起轰动后，这一目的地吸引了更多游客前来观光游览。



美国游客丹尼尔说：“这是我第一次来岘港。这里景观太美了。在城市之中有这么漂亮的半岛森林。从这里俯瞰城市真美。”



越裔澳大利亚游客黎庆说：“比尔·盖茨是世界知名人士，其可带动所到之处旅游业发展。”



此前，岘港是首个实施名人宣传旅游推广方案的率先地方之一。趁着比尔·盖茨在越南岘港度假期间，该市旅游部门已抓住机会，大力推广这一目的地的旅游形象。



岘港市旅游局副局长阮氏淮安说：“对于名人的度假之行，只要得到同意，我们将继续通过这种方式推广岘港，因为这是一种非常有效且富有高度辐射力的宣传方式。”



与此同时，岘港市继续完善高品质且富有特色的的旅游产品和服务，以满足高端客户和国际重大事件的严格要求。



岘港市旅游协会主席高智勇说：“我们不仅与投资者合作建立旅游产品生态系统，还同大型企业配合向客户推介本市的旅游产品，同时集中资源来展开大型活动。”



名人有广泛的影响力和粉丝的基础，他们的出现将有助于提升各旅游目的地的知名度和美誉度。可以说岘港市正多措并举，提升旅游目的地的整体品质和吸引力、充分开发现有的潜力和优势来推出富有特色的旅游产品，以吸引国内外高端客群。（完）