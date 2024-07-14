新闻
宁顺省永希旅游村强势崛起
永希旅游村共有745户， 人口2840人，主要从事海洋捕捞和旅游服务。来到这里游客将有机会体验海洋旅游、度假旅游和生态旅游等具有吸引力的活动。特别是，游客将有绝佳机会通过游船玻璃底探索五彩缤纷的海洋世界，这是一个兼顾不会游泳游客的新颖体验。从码头出发15至20分钟，游客将能通过船底长达5米的透明玻璃层观赏各珊瑚礁。
此外，游客还有机会观赏海豚角、龟角和燕洞等的景观。与此同时，游客还有机会让自己漂浮在水面上、在沙滩上散步、钓鱼、夜间钓鱿鱼等体验活动，品尝当地特色海鲜等等。来到永希村的游客可选择住宿在各简易的民宿或舒适的酒店和高档的度假村。
游客可参加由主山国家公园和各旅游经营单位联合举行的各个具有吸引力的旅游线路，包括：芦乌溪-红石顶、杭石-5层瀑布、挂湖-石壁角，攀爬主山顶、平仙淡水溪，参观太安葡萄村等等。
为了推广旅游和吸引游客，宁海县准备于7月15日至21举行题为“宁海-蓝海呼唤”的2024年宁顺宁海夏季文化旅游周，期间将举行许多的精彩文化、体育和旅游活动。游客将能体验在永希旅游村举行的各项活动。
2024年上半年，宁海县接待游客人数121万人次，其中外国游客达近2.5万人次，旅游收入超8970亿越盾。（完）