新闻
宁顺省与庆和省加强旅游合作与对接
近年来，两省旅游业对国家旅游收入做出了显著贡献，逐渐成为中部以南地区吸引大量国内外游客的共同旅游目的地。
基于实际需求，近日，宁顺省和庆和省旅游业共同签署了2023~2025年阶段宁顺省与庆和省旅游业发展合作协议，旨在打造具有吸引力、竞争力强和独特的旅游产品链，从而促进两地旅游业迈上新台阶并成为支柱经济产业。
据上述协议，宁顺省和庆和省共同加大五项主要内容的实施力度，包括：国家治理；旅游产品开发；旅游宣传、推广和促进；招商投资；旅游人力资源培训等。
宁顺省人民委员会副主席阮龙边透露，该省已要求宁顺省文化、体育与旅游厅与庆和省旅游厅提供参谋意见，协调开展各项合作活动，确保各活动切实、有效进行，为在下个阶段使宁顺-庆和建设成为安全、友善、好客和吸引国内外游客的目的地。同时还建议两省旅游协会加强合作对接力度，推出以“两个地方、一个目的地”为主题的各项旅游计划，以吸引更多游客的到访。
庆和省旅游厅厅长阮氏丽清表示，两省将配合招商引资，升级并开发各自新的旅游产品，从而打造符合于国际和国内客源市场的游产品。目前，两省旅游业将进行考察，建设连接两省的旅游线路；联合制定各项促销政策和优惠活动，旨在刺激国内市场的旅游需求。
此外，两省还在联合开展旅游促进计划；在胡志明市、河内市以及外国联合举行大型的旅游促进活动。
为提升到访游客量，宁顺省和庆和省还建议各家航空公司研究增加航班班次；开通飞往金兰国际机场新的直达航线，为宁顺省和庆和省旅游业创造发展机会。（完）