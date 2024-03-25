宁平省吸引韩国企业对各领域的投资

宁平省委书记段明训已向崔英三一行介绍了宁平省经济社会情况、潜力、优势、该省在多领域发展战略河定向。



段明训强调，宁平省已确定旅游、文化产业、遗产经济为三大支柱；机械工业、高科技工业为动力，创新为突破口。今后，宁平省将公布2021-2030年，远期至2050年省级规划，同时将推出招商引资项目名录，希望受到崔英三大使和韩国企业的支持，助推双方在多领域的合作关系。



段明训建议崔英三援助推动宁平省与韩国各地方和组织在度假旅游、体育运动卫生等领域的支持和合作。另一方面，宁平省希望在文化遗产、世界自然遗产管理、保护；半导体工业；大数据建设和人工智能等领域与韩国合作。



段明训表示宁平省欢迎包括韩国企业在内的世界各国伙伴前来了解投资机会和投资兴业。



崔英三大使对宁平省将韩国视为实施该省规划过程中的头等可靠伙伴感到高兴和荣幸，表示将尽力推动双边合作关系。他同时分享了韩国政府优先关注与越南政府进行在创业、官方发展援助、半导体工业、绿色技术等领域的合作。



崔英三大使表示相信在良好关系的基础上，今后韩国投资者将赴宁平投资兴业。其中现代集团将继续强劲发展，为推动宁平省制造业、汽车组装和宁平省其他机械产业发展做出重要贡献。



崔英三大使高度评价宁平省文化产业发展定向和与该省在创新创业领域的合作潜力。他表示将援助宁平省吸引韩国企业对这些领域的投资。（完）