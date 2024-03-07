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女知识分子模范见面会暨2023年柯瓦列夫斯卡娅奖颁奖仪式在河内举行
越南妇女联合会主席何氏娥表示，越南妇女不断发展，她们的作用和地位不断提升，为社会生活各领域做出贡献，其中女知识分子、女性领导和管理人员一直是先锋力量。2019-2023年阶段，在2059名被承认为教授和副教授中的534名为女教授和副教授，占26%。
女领导和管理人员队伍数量不断增加，2022-2025年任期中，三级党委的女性比例比前任期增加，超出指标的15%。第十五届国会的女性代表达30.26%，创下第六届国会以来新高。
越南内务部部长范氏青茶表示，女干部工作取得重要成就和成果。女领导们已发挥好能力、智慧、本领和国际上的地位不断提高。党和国家各项法律和政策不断完善和得到补充，为妇女磨练、奋斗和成长打下法律和政治基础。范氏青茶表示希望党、政府继续关注妇女工作，特别是女领导干部工作。
政府副总理黎明慨在见面会上发表讲话时已向广大妇女、女领导和管理人员、女知识分子、女教授和副教授模范致以慰问和节日的祝福。
黎明慨强调，党和国家始终关注女知识队伍和性别平等工作，致力于妇女的进步。其体现在各项主张、路线和政策。党机关和和国家机关的女性领导和管理人员比数量和质量不断提升。据世界经济论坛于2023年6月发布的全球性别差距报告，越南性别平等排名比2022年提升11位。特别，在政治领域，越南排名从2022年的106位提升至2023年的89位（增加27位），其中议会中的女性比例排名第53位。
女知识分子队伍数量和质量不断提升。参加科研的女知识干部数量日益增加，在国内外取得许多成功，在科学和实际应用中取得许多好成果，获社会的认可。其中许多集体和个人获得柯瓦列夫斯卡娅奖。
黎明慨要求各级妇女协会有效实施2021-2030年国家性别平等战略、3项有关妇女工作、性别平等的国家目标计划。此外，继续研究和完善关于性别平等、制止和应对基于性别的暴力行为的法律和政策系统；加快推进《性别平等法》修正进度等等。
黎明慨还建议柯瓦列夫斯卡娅奖国家委员会继续选择和表彰在科研中取得优异成就、拥有切实价值等的各先进集体和女性个人。
黎明慨表示相信，全国妇女将继续弘扬新时代“英雄、不屈、忠厚、担当”崇高品质，为建设雄强、繁荣的越南国家做出贡献。
见面会上，黎明慨和原国家主席阮氏缘分向2023年柯瓦列夫斯卡娅奖获奖者颁奖，包括越南翰林院社会科学院海洋学研究所所长陶越河副教授、博士；顺化大学下属的农林大学农业学系主任黄氏太和。（完）