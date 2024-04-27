奠边府大捷70周年：1954年4月20日我军继续攻打机场一战

据越南《人民报》 报道，1954年4月20日，各大团进行批评和自我批评及政治活动，同时增加狙击活动并从敌人手中抢夺降落伞。308大团和312大团决心提前挖战壕分割敌方机场。

当日上午9时40分，在用迫击炮轰击141团16营19连的防御阵地后，敌军派出一个排（约30名欧非士兵）攻击1号战壕线。勇排长指挥部队粉碎敌人进攻。趁着我军集中兵力与欧非士兵排作战，炮弹爆炸较多之时，敌人秘密派出一个伞兵连（约80-90人）和两辆坦克逼近1号战壕线并同时开火，袭击了我军19连阵地，占领了警戒阵地和1排阵地。

我军不断反击，直至当天下午16时40分，阵地才恢复。16营的战斗非常激烈，我军与敌军在机场路口打得有来有回。结果，16营击毙敌人63人，击毁军车2辆，打伤数百人，击退了敌人的进攻，顽强地维持了奠边府机场路口的防御阵地，让其他单位挖掘战壕，收紧包围。

敌方则派出两辆卡车，载着士兵、铁丝网和反步兵地雷，增援机场路口的守军。比格德统计剩余部队共有 2100 人。敌方的反击力量必须来自未受攻击的单位。

当日，纳瓦尔向法国递交了印度支那军事形势报告。据他介绍，我军的总反击比他预计的时间提前了八个月。纳瓦尔建议法国政府先停火再谈判，或者在不停火的情况下进行谈判；与此同时，准备一支配备美国装备的新法国作战军团，以大量的军事装备发动新的战争。（完）