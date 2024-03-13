大叻古典音乐节：使古典音乐走出剧院

在户外欣赏动人的音乐演奏



为响应音乐节，系列音乐活动在大叻不同地点举行，其中在大叻市Anna Mandara度假区松林下举行的音乐表演给观众带来了一种独特的体验。

此外，林同省青少年中心的山坡街艺术空间连日来因系列古典音乐表演活动而热闹起来。山坡街创始人阮忠贤高兴地表示，前来观看音乐演出的观众不断增加，证明大叻市民和游客对古典音乐的热爱。



将古典音乐带给更多观众



越南古典音乐节共有17场演出，持续到3月17日。除了音乐表演外，还举行“为所有人的古典音乐”研讨会、古典音乐辅导班等活动。



来自胡志明市的音乐家阮苏还福表示，过去，一提到古典音乐，人们常常将其与上流社会、贵族和豪华的礼堂、剧院联系在一起。但现在，古典音乐变得更加流行，并通过互联网或户外表演触及更多年轻听众。此外，参加大叻音乐节的艺术家都很年轻。这也是吸引更多年轻观众的一个因素。



国际钢琴家阮德英表示，艺术家们愿与地方合作开展音乐活动，为建设大叻“音乐之都”做出贡献，也让更多观众能够欣赏到古典音乐创造便利。



山坡街创始人阮忠贤表示，这次音乐节吸引了不少观众，从年轻人到老年人，这有助于传播大叻创意城市音乐之都的称号。今后，我们将举办更多露天音乐表演和音乐辅导班，为“音乐之都”贡献力量。（完）