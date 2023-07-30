大力弘扬并传承风雅-格邦国家公园的遗产价值

多年来，风雅-格邦国家公园管理委员会主动与国内外组织实施涉及环境、地质地貌、生物多样性、文化-历史等领域的学术任务和项目，旨在有效保护并充分弘扬该遗产资源的价值，进而为当地经济社会的发展作出积极的贡献。



自2003年首次被联合国教科文组织列为世界遗产以来，英国洞穴研究协会已进行考察并在7个地区发现了425个洞穴，其中已测量的洞穴有389个，总长243公里。最值得注意的是世界上最大洞穴——韩松洞的发现，对该地区的洞穴研究工作具有重要的意义，同时为将风雅-格邦国家公园、广平省乃至越南的形象推广至全世界做出了巨大的贡献。



风雅-格邦国家公园逐渐实现旅游产品多元化；主动、同步地采取不同的旅游开发和组织方式来促进旅游业的发展。

目前，风雅-格邦国家公园这一世界自然遗产已经有了15个旅游路线投入运行，旅游类型丰富多样，包括：探索大自然和洞穴，露营、徒步旅行、滑索体验等。旅游服务的强劲发展有助于吸引大量的游客前来这里观光旅游。



为了既促进旅游发展同时推进世界遗产的可持续发展，风雅-格邦国家公园管理委员会一直重视观察和评估旅游活动对洞穴系统造成的影响程度，以便制定适合的保护方案，从而最大限度地减轻对该遗产的消极影响。



风雅-格邦国家公园园长范红泰表示，今后一段时间，该公园将以森林保护管理工作以及自然资源和遗产价值保护工作确定为重中之重的任务；同时继续做好管理保护工作、科学研究工作和野生动物管理救护工作，旨在保护该遗产完整的全球性价值。与此同时，有必要有效并可持续地发挥各种资源和遗产的价值，以服务遗产管理保护工作和经济社会发展任务。（完）