外交部例行记者会：发挥侨胞资源　促进地方与企业对接

12日，在外交部例行记者会上，外交部海外越南人国家委员会和海防市领导已向媒体记者提供关于将于12月26日至28日在海防市举行的发挥侨胞资源，促进地方与企业对接会议的相关信息。

外交部副部长、海外越南人国家委员会主任黎氏秋姮在例行记者会上强调，该会议对海外侨务工作具有重要意义。

越南已出现许多快速变化，其离不开旅外越侨社群的巨大贡献。在历史长河中，旅外越侨社群已为国家争取独立斗争、国家建设和发展、融入国际事业等做出巨大和重要的贡献。

目前，旅居世界130多个国家的越南人约600万人。旅外越南人社群已为国内经济社会活动，如投资、经营、科技合作、教育、文化、技术、体育和慈善活动等做出切实贡献。

本着确定旅外越南人是重要资源，需争取莱推动国家建设事业的精神，以人民、企业和地方为服务对象的方针，海外越南人国家委员会已同海防市配合于12月26日至28日在海防市举行的发挥侨胞资源，促进地方与企业对接会议。

会议是连接旅外越侨企业家、知识分子和专家与越南各机关和地方的机会，是引进和发挥侨胞对国家、地方各发展问题，尤其是在经贸、投资、科技和创新等领域的贡献的重要平台。这同时也是越南和中央和地方机关了解、把握侨胞的愿望，倾听他们对旅外越侨政策的意见的良好机会。

据悉，来自20多个国家和地区的数百名越侨代表已报名参加，国内20多个地方，许多各国驻越南大使和代表机构代表报名出席会议。会议将集中讨论绿色投资、人力资源发展和供应链发展等三大内容。

黎氏秋姮在回答记者关于评价当前阶段旅外越侨资源的提问时表示，侨胞是知识、科技和优质人力资源等的资源，占旅外越南人的10－12％，相当于60万人左右，其中80％旅居各发展中国家，许多越乔为受表彰或获得各大国际奖项的科学家和知识分子。

在经济领域，旅外越侨企业家已积极参加生产和向全世界供应和分销产品，对越投资项目超380个，投资资金17亿美元，遍布全国63个省市的42个，其中包括海防市。

越南是世界上接受外汇最多的10个国家之一。1993年至2022年期间，越南外汇流入约达1930亿美元，仅2022年就达到190亿美元。在国外工作的越南工人大部分技能精湛、纪律严明。

黎氏秋姮强调，海外越南人是越南与各国加强合作关系及推广国家风土人情的重要桥梁。

对于越南国家海外越南人委员会的一些具体活动，黎氏秋姮表示，越南党、国家和政府在动员海外侨胞资源方面制定了许多具体的方针政策和项目提案。2024年及今后几年，侨务工作的重点任务是如何将这些政策和提案落到实处。

黎氏秋姮指出，国家侨务委员会的主要任务是支持海外侨胞联系祖国，掌握侨胞心思愿望，帮助侨胞了解在国内的发展机遇，进而为祖国发展贡献力量。同时建言献策，帮助国家管理机构修改、补充或颁布新政策，为海外越侨回国参与科研、投资、经营等活动创造有利条件。

2024年，除了家乡之春、长沙之旅、青少年夏令营等专门为侨胞设计的活动外，预计还将举办第四届世界越南人会议以及系列海外侨胞扶持活动。（完）