新闻
坚江省和河静省努力早日解除“黄牌”警告
有关行业和单位严格管理渔场和渔船，长度15米以上渔船必须安装巡航监控设备（VMS）；加强对捕捞活动的检查和管控，严格管理进出渔港的渔船和水产产量，按规定确认原材料并证明水产品原产地；对全省向欧洲市场出口水产品的企业进行审查，确保其档案完整合法，同时严肃处理违法行为。
与此同时，海警第四区司令部、海警第五区司令部、28号海军分舰队和第五区渔检分局配合在越南与本地区其他国家之间的海域和重叠海域以及未划定海域上巡逻、检查、管控、预防与处理IUU捕捞活动，并严格处理违法行为。
由于采取强有力的措施来打击IUU捕捞活动，近期，在外国海域的违规渔船数量大幅减少，从2020年43起违法行为323艘降至2023年底违规船舶降至16起违法行为22艘。2024年初至今，坚江省未发现在外国海域非法捕捞的任何渔船。
另一方面，河静省边防部队也实施多项具体措施，与全国尽早解除欧洲委员会的“黄牌”警告。
河静省7个沿海边防单位正在配合加强对137公里海岸线进行管控，有效处理非法捕捞的渔船。
与此同时，河静省加大宣传力度，与渔民签订承诺书，在捕捞时严格遵守规定。因此，全省没有侵犯外国海域的渔船，大多数河静省渔民严格遵守《渔业法》的规定。（完）