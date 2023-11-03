新闻 在越南倡导实施负责任的商业行为政策 03/11/2023 11月3日上午，越南科学技术协会联合会下属发展传媒研究院（RED）同部分单位联合举办题为“制定和实施促进负责任的商业行为的政策：欧盟、泰国的经验，企业和社会组织的参与”的研讨会。 欧盟驻越南代表团首席代表布伦达·坎德里斯（Brenda Candries）在致欢迎辞时表示，多年来，欧盟一直坚定应对与环境、可持续消费和生产（SCP）和气候变化相关的全球性挑战。其在欧盟于2019年12月通过的新欧洲绿色协议框架内变得更加重要。在欧盟与越南之间的合作中，绿色转型和负责任的商业行为体现在多年期援助计划（MIP）2021-2027年阶段的三个优先领域中的两个，以支持越南建设循环经济、数字经济和适应气候变化，同时建设负责任商业精神和提高技能来实现体面就业。欧盟驻越南代表团首席代表布伦达·坎德里斯发表讲话。图自越通社联合国开发计划署驻越南办事处负责任商业专家阮文训表示，在实施负责任商业实践的过程中，越南企业仍面临诸多挑战，包括法律政策尚未完善，无法获得对绿色项目和环保项目的融资，缺乏行业（专业协会）在提高竞争力方面的支持等。企业止步于因法律规定而遵守负责任商业，而未能清楚地看到这种行为的动机和好处。一些代表建议国家管理机构应加强负责任商业行为的信息和宣传工作，同时修改和补充相关法律法规，以提高现实生活中相关法律组织实施的效率和质量。《企业法》及实施细则要明确、准确界定负责任商业的概念。（完）