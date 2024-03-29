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在河南沉浸在印度洒红节的色彩中
河南省文化体育与旅游厅副厅长吴清遵在开幕式上致辞时表示，越南与印度关系历史源于2000多年前的文化和宗教交流，并由两国领导人亲手打造和培育。自建交50多年来，尽管经历了地区和世界形势的复杂波动，但越印始终保持着稳定的友谊，在各领域日益发展良好。
近年来，河南省在集中一切资源致力于经济社会发展和招商引资的同时，高度重视对外交往和文化领域的国际合作。该省与包括印度在内的多国大使馆成功举办了多场大型文化体育交流活动。
洒红节民间文艺交流活动是一项精彩且非常有意义的文化活动，从而向广大河南人民介绍和推广印度文化。
河南省在交流活动上演唱了越南民歌、嘲剧（chèo）、筹文曲等节目，向印度友人介绍河南省乃至越南地传统文化。（完）
近年来，河南省在集中一切资源致力于经济社会发展和招商引资的同时，高度重视对外交往和文化领域的国际合作。该省与包括印度在内的多国大使馆成功举办了多场大型文化体育交流活动。
洒红节民间文艺交流活动是一项精彩且非常有意义的文化活动，从而向广大河南人民介绍和推广印度文化。
河南省在交流活动上演唱了越南民歌、嘲剧（chèo）、筹文曲等节目，向印度友人介绍河南省乃至越南地传统文化。（完）